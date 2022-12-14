بالتفاصيل.. «موهبة» يُعلن انطلاق مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة

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أعلن مركز الموهبة والإبداع بجامعة الملك عبد العزيز، انطلاق مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة.

وأوضح على حساب عمادة شؤون الطلاب في «تويتر»، أنه تحت شعار « من هنا يبدأ طريقك للمشاركات بمعارض الاختراعات الدولية»، تنطلق مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة.

* مسارات انطلاق المسابقة

وأضاف أن مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة تنطلق عبر مسارين، هما:

1 – مسار الابتكار: ويشمل «الصحة والهندسة والطاقة والتقنية».

2 – مسار الملكية الفكرية: ويشمل « برمجيات الحاسب الآلي و الهواتف الذكية».

* شروط انطلاق المسابقة:

وأشار إلى أن شروط المشاركة في مسابقة «ابتكاري» بنسختها العاشرة، هي:

1 – أن يكون من طلبة الجامعة.

2 – أن يكون منتظمًا دراسيًا.

3 – أن يكون الابتكار مملوك للطالب.

4 – أن يقدم الابتكار في صورته النهائية «نموذج».

5 – أن يحمل فكرة جديدة وغير مكررة ولا مفتبسة.

6 – أن لا يكون قد شارك بالابتكار في مسابقات أخرى.

وأكد أن هناك للمشاركين في مسابقة «ابتكاري» جوائز مالية للمراكز الأولى، مشيرًا إلى آخر موعد لاستقبال المشاركات في يوم 28 / 6 / / 1444هـ.