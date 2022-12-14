بالتفاصيل.. «موهبة» يُعلن انطلاق مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مركز الموهبة والإبداع بجامعة الملك عبد العزيز، انطلاق مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة.
وأوضح على حساب عمادة شؤون الطلاب في «تويتر»، أنه تحت شعار « من هنا يبدأ طريقك للمشاركات بمعارض الاختراعات الدولية»، تنطلق مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة.
* مسارات انطلاق المسابقة
وأضاف أن مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة تنطلق عبر مسارين، هما:
1 – مسار الابتكار: ويشمل «الصحة والهندسة والطاقة والتقنية».
2 – مسار الملكية الفكرية: ويشمل « برمجيات الحاسب الآلي و الهواتف الذكية».
* شروط انطلاق المسابقة:
وأشار إلى أن شروط المشاركة في مسابقة «ابتكاري» بنسختها العاشرة، هي:
1 – أن يكون من طلبة الجامعة.
2 – أن يكون منتظمًا دراسيًا.
3 – أن يكون الابتكار مملوك للطالب.
4 – أن يقدم الابتكار في صورته النهائية «نموذج».
5 – أن يحمل فكرة جديدة وغير مكررة ولا مفتبسة.
6 – أن لا يكون قد شارك بالابتكار في مسابقات أخرى.
وأكد أن هناك للمشاركين في مسابقة «ابتكاري» جوائز مالية للمراكز الأولى، مشيرًا إلى آخر موعد لاستقبال المشاركات في يوم 28 / 6 / / 1444هـ.