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بالتفاصيل.. «موهبة» يُعلن انطلاق مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة
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بالتفاصيل.. «موهبة» يُعلن انطلاق مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة

بالتفاصيل.. «موهبة» يُعلن انطلاق مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة

بالتفاصيل.. «موهبة» يُعلن انطلاق مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة
١١:٢٠:٣٨ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الموهبة والإبداع بجامعة الملك عبد العزيز، انطلاق مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة.

وأوضح على حساب عمادة شؤون الطلاب في «تويتر»، أنه تحت شعار « من هنا يبدأ طريقك للمشاركات بمعارض الاختراعات الدولية»، تنطلق مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة.

 * مسارات انطلاق المسابقة

وأضاف أن مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة تنطلق عبر مسارين، هما:

1 – مسار الابتكار: ويشمل «الصحة والهندسة والطاقة والتقنية».

2 – مسار الملكية الفكرية: ويشمل « برمجيات الحاسب الآلي و الهواتف الذكية».

* شروط انطلاق المسابقة:

وأشار إلى أن شروط المشاركة في مسابقة «ابتكاري» بنسختها العاشرة، هي:

1 – أن يكون من طلبة الجامعة.

2 – أن يكون منتظمًا دراسيًا.

3 – أن يكون الابتكار مملوك للطالب.

4 – أن يقدم الابتكار في صورته النهائية «نموذج».

5 – أن يحمل فكرة جديدة وغير مكررة ولا مفتبسة.

6 – أن لا يكون قد شارك بالابتكار في مسابقات أخرى.

وأكد أن هناك للمشاركين في مسابقة «ابتكاري» جوائز مالية للمراكز الأولى، مشيرًا إلى آخر موعد لاستقبال المشاركات في يوم  28 / 6 / / 1444هـ.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الاختراعات الدولية النسخة العاشرة جامعة الملك عبد العزيز مسابقة ابتكاري

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