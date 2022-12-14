الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
للأمهات.. 6 نصائح لتحفيز الطفل على الكلام
اليوم.. الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا ومستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى»
اليوم.. البسامي في زيارة تفقدية لدوريات الأمن بمحافظة صبيا بجازان
اليورو بلغ 3.99.. استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
بالتفاصيل.. «موهبة» يُعلن انطلاق مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة
ارتفاع ملموس في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 219 ريالاً

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

للأمهات.. 6 نصائح لتحفيز الطفل على الكلام

للأمهات.. 6 نصائح لتحفيز الطفل على الكلام

للأمهات.. 6 نصائح لتحفيز الطفل على الكلام
١٢:٠٧:٣١ م، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

كشفت الأخصائية الاجتماعية لدى المؤتمر الاتحادي للاستشارات التربوية، دانا مونت، أن التطور اللغوي لدى الأطفال يختلف من طفل لآخر من حيث السرعة، إذ يتحدث البعض مبكرًا، في حين يبدأ آخرون الكلام في وقت متأخر.

وقالت إن هناك 6 عوامل تساعد في تحفيز الطفل على الكلام وهي:

1- التحدث مع الطفل بنطق سليم.

2- تصحيح النطق والهجاء.

3- التحدث بأسلوب طفولي سهل.

4- تحفيزه للإبداع والتخيل والتمثيل.

5- شرح الكتب المصورة معه.

6-التواصل البصري أثناء الحديث مع الطفل.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة أن الصحة النفسية للأم وحالتها المزاجية تؤثر في قدرة الطفل الرضيع على البداية في الكلام والتفاعل مع البيئة المحيطة، وفق صحيفة “عكاظ”.

جاء ذلك بعد أن قام فريق علماء بمعهد ماكس بلانك للعلوم الإدراكية والدماغية في لايبزيج بألمانيا بدراسة مدى قدرة الأطفال على تمييز أصوات الكلام عن بعضها، ومدى تأثر ذلك بالحالة المزاجية لأمهاتهم، وفق دورية JAMA.

الحالة المزاجية للأم

وقالت  الدراسة إنه كان واضحًا أنه إذا أفادت الأمهات بمعاناتهن من حالة مزاجية أكثر سلبية بعد شهرين من الولادة، فإن أطفالهن يظهرون في المتوسط معالجة أقل نضجًا لأصوات الكلام في سن الستة أشهر.

اقرأ أيضًا:

للأمهات.. صحتك النفسية تؤثر في قدرة طفلك على الكلام

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الطفل الكلام كلام الطفل

مواد ذات صلة

المزيد
مجلس الوزراء يُقر تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لـ”الصحة”

مجلس الوزراء يُقر تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لـ”الصحة”

٠٣:٠٨ م، الأثنين، ٢٤ مارس ٢٠١٤
«العمل»: انتهاء المهلة التصحيحية لليمنيين السبت

«العمل»: انتهاء المهلة التصحيحية لليمنيين السبت

٠٣:٥٥ م، الخميس، ١٣ أغسطس ٢٠١٥
أعادت 18 موظفاً.. العمل تغرم شركة الغاز بجدة وتضاعف شاحنات النقل

أعادت 18 موظفاً.. العمل تغرم شركة الغاز بجدة وتضاعف شاحنات النقل

٠٩:٢٠ ص، الأربعاء، ٠٤ فبراير ٢٠١٥
المغامسي: القرارات الملكية أحسنت إلى المتوفين وحاسبت المقصرين

المغامسي: القرارات الملكية أحسنت إلى المتوفين وحاسبت المقصرين

٠٩:٥٦ م، الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *