للأمهات.. 6 نصائح لتحفيز الطفل على الكلام

تواصل – فريق التحرير

كشفت الأخصائية الاجتماعية لدى المؤتمر الاتحادي للاستشارات التربوية، دانا مونت، أن التطور اللغوي لدى الأطفال يختلف من طفل لآخر من حيث السرعة، إذ يتحدث البعض مبكرًا، في حين يبدأ آخرون الكلام في وقت متأخر.

وقالت إن هناك 6 عوامل تساعد في تحفيز الطفل على الكلام وهي:

1- التحدث مع الطفل بنطق سليم.

2- تصحيح النطق والهجاء.

3- التحدث بأسلوب طفولي سهل.

4- تحفيزه للإبداع والتخيل والتمثيل.

5- شرح الكتب المصورة معه.

6-التواصل البصري أثناء الحديث مع الطفل.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة أن الصحة النفسية للأم وحالتها المزاجية تؤثر في قدرة الطفل الرضيع على البداية في الكلام والتفاعل مع البيئة المحيطة، وفق صحيفة “عكاظ”.

جاء ذلك بعد أن قام فريق علماء بمعهد ماكس بلانك للعلوم الإدراكية والدماغية في لايبزيج بألمانيا بدراسة مدى قدرة الأطفال على تمييز أصوات الكلام عن بعضها، ومدى تأثر ذلك بالحالة المزاجية لأمهاتهم، وفق دورية JAMA.

الحالة المزاجية للأم

وقالت الدراسة إنه كان واضحًا أنه إذا أفادت الأمهات بمعاناتهن من حالة مزاجية أكثر سلبية بعد شهرين من الولادة، فإن أطفالهن يظهرون في المتوسط معالجة أقل نضجًا لأصوات الكلام في سن الستة أشهر.

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