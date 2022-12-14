غدًا.. «ناسا» تُطلق صاروخًا للفضاء في مهمة علمية لمسح المحيطات والبحيرات والأنهار

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تجري وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أول مسح للمياه على الكوكب من الفضاء، حيث تنطلق بعثتها الدولية غدًا الخميس من جنوب كاليفورنيا في مهمة علمية كبرى لإجراء مسح شامل للمحيطات والبحيرات والأنهار على مستوى العالم لأول مرة.

الصاروخ ينطلق غدًا الخميس

وينطلق الصاروخ «فالكون 9» الذي تملكه وتشغله شركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك «سبيس إكس»، من قاعدة قوة الفضاء الأمريكية فاندنبرج على بعد نحو 170 كيلومترا شمال غرب لوس انجليس لتحمل القمر الصناعي إلى المدار.

وصمم القمر الصناعي الراداري الذي يرصد تضاريس المياه السطحية والمحيطات، ليقدم للعلماء رؤية لا سابق لها للمياه التي تغطي 70 في المئة من مساحة كوكب الأرض، ويقدم رؤية جديدة عن آليات تغير المناخ وتبعاته.

القمر تم تطويره على مدار 20 عامًا

ويستخدم القمر الصناعي، الذي جرى تطويره على مدار ما يقرب من 20 عامًا، تكنولوجيا يقول العلماء إنها قادرة على جمع قياسات لطول وسطح المحيطات والبحيرات ومخزونات المياه والأنهار بتفاصيل عالية الدقة تغطي 90 في المئة من العالم.

وقال باحثون إن البيانات التي سيجمعها المسح الراداري للكوكب مرتين كل 21 يومًا على الأقل ستعزز فهم أنماط دوران المحيطات، وتدعم التوقعات المناخية، وتساعد في إدارة إمدادات المياه العذبة شديدة الندرة في المناطق التي تعاني من جفاف.

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