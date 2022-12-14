الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اليوم.. الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا ومستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى»
اليوم.. البسامي في زيارة تفقدية لدوريات الأمن بمحافظة صبيا بجازان
اليورو بلغ 3.99.. استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
بالتفاصيل.. «موهبة» يُعلن انطلاق مسابقة «ابتكاري» في نسختها العاشرة
ارتفاع ملموس في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 219 ريالاً
غدًا.. «ناسا» تُطلق صاروخًا للفضاء في مهمة علمية لمسح المحيطات والبحيرات والأنهار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

غدًا.. «ناسا» تُطلق صاروخًا للفضاء في مهمة علمية لمسح المحيطات والبحيرات والأنهار

غدًا.. «ناسا» تُطلق صاروخًا للفضاء في مهمة علمية لمسح المحيطات والبحيرات والأنهار

غدًا.. «ناسا» تُطلق صاروخًا للفضاء في مهمة علمية لمسح المحيطات والبحيرات والأنهار
١١:١٧:٠٧ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تجري وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أول مسح للمياه على الكوكب من الفضاء، حيث تنطلق بعثتها الدولية غدًا الخميس من جنوب كاليفورنيا في مهمة علمية كبرى لإجراء مسح شامل للمحيطات والبحيرات والأنهار على مستوى العالم لأول مرة.

الصاروخ ينطلق غدًا الخميس

وينطلق الصاروخ «فالكون 9» الذي تملكه وتشغله شركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك «سبيس إكس»، من قاعدة قوة الفضاء الأمريكية فاندنبرج على بعد نحو 170 كيلومترا شمال غرب لوس انجليس لتحمل القمر الصناعي إلى المدار.

وصمم القمر الصناعي الراداري الذي يرصد تضاريس المياه السطحية والمحيطات، ليقدم للعلماء رؤية لا سابق لها للمياه التي تغطي 70 في المئة من مساحة كوكب الأرض، ويقدم رؤية جديدة عن آليات تغير المناخ وتبعاته.

القمر تم تطويره على مدار 20 عامًا

ويستخدم القمر الصناعي، الذي جرى تطويره على مدار ما يقرب من 20 عامًا، تكنولوجيا يقول العلماء إنها قادرة على جمع قياسات لطول وسطح المحيطات والبحيرات ومخزونات المياه والأنهار بتفاصيل عالية الدقة تغطي 90 في المئة من العالم.

وقال باحثون إن البيانات التي سيجمعها المسح الراداري للكوكب مرتين كل 21 يومًا على الأقل ستعزز فهم أنماط دوران المحيطات، وتدعم التوقعات المناخية، وتساعد في إدارة إمدادات المياه العذبة شديدة الندرة في المناطق التي تعاني من جفاف.

اقرأ أيضًا:

باستخدام تقنية ثلاثىة الأبعاد.. «ناسا» تبني منصات هبوط وطرق على القمر والمريخ

الكلمات الدلالية:
الفضاء صاروخ قمر صناعي ناسا وكالة ناسا

مواد ذات صلة

المزيد
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

٠١:٠٣ م، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
استدعاء 860 سيارة “هوندا” لاحتمال انفراج “الإيرباق” بدون سبب

استدعاء 860 سيارة “هوندا” لاحتمال انفراج “الإيرباق” بدون سبب

١٢:٢٣ م، الخميس، ١٩ فبراير ٢٠١٥
هل هناك علاقة بين إنجاب الأطفال وتغيير عقول الآباء؟ دراسة توضح

هل هناك علاقة بين إنجاب الأطفال وتغيير عقول الآباء؟ دراسة توضح

٠٤:٥٤ م، الأحد، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
دعم سخي من خادم الحرمين للجامعة الإسلامية بباكستان

دعم سخي من خادم الحرمين للجامعة الإسلامية بباكستان

٠٦:٢٠ م، الأربعاء، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *