«الزكاة والضريبة»: مزاد علني غدًا لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء جدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني، غدًا الخميس، لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء جدة الإسلامي.

شروط المزاد

وقالت الهيئة، إن شروط المزاد هي:

-دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

-دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15% يجب على المشتري.

-إخراج البضائع المباعة خلال (3) أيام للبضائع برسم الوارد و (10) أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

– يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

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