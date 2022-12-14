«الزكاة والضريبة»: مزاد علني غدًا لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء جدة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني، غدًا الخميس، لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء جدة الإسلامي.
شروط المزاد
وقالت الهيئة، إن شروط المزاد هي:
-دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
-دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15% يجب على المشتري.
-إخراج البضائع المباعة خلال (3) أيام للبضائع برسم الوارد و (10) أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.
– يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
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