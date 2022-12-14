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براتب 10 آلاف ريال.. «غرفة نجران» توفر وظائف لحديثي التخرج في مختلف المجالات
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براتب 10 آلاف ريال.. «غرفة نجران» توفر وظائف لحديثي التخرج في مختلف المجالات

براتب 10 آلاف ريال.. «غرفة نجران» توفر وظائف لحديثي التخرج في مختلف المجالات

براتب 10 آلاف ريال.. «غرفة نجران» توفر وظائف لحديثي التخرج في مختلف المجالات
١٠:٣٧:٣٧ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت غرفة نجران، بالتعاون مع شركة المراعي، عن فرص وظيفية شاغرة لحديثي التخرج برواتب تصل إلى 10,000 ريال، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

* المسمى الوظيفي

– مشرف مبيعات.

* الشروط

1 – حديث التخرج.

2 – اللغة الإنجليزية «ممتازة».

3 – درجة البكالوريوس في تخصص «إدارة الأعمال والتسويق والمبيعات والمالية والتجارة».

* المميزات

– رواتب تصل إلى 10,000 ريال.

* موعد التقديم

–  التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/20هـ الموافق 2022/12/14م.

* طريقة التقديم

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد الإلكتروني. (a.alami@najcci.org.sa).

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