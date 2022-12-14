براتب 10 آلاف ريال.. «غرفة نجران» توفر وظائف لحديثي التخرج في مختلف المجالات

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أعلنت غرفة نجران، بالتعاون مع شركة المراعي، عن فرص وظيفية شاغرة لحديثي التخرج برواتب تصل إلى 10,000 ريال، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

* المسمى الوظيفي

– مشرف مبيعات.

* الشروط

1 – حديث التخرج.

2 – اللغة الإنجليزية «ممتازة».

3 – درجة البكالوريوس في تخصص «إدارة الأعمال والتسويق والمبيعات والمالية والتجارة».

* المميزات

– رواتب تصل إلى 10,000 ريال.

* موعد التقديم

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/20هـ الموافق 2022/12/14م.

* طريقة التقديم

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد الإلكتروني. (a.alami@najcci.org.sa).