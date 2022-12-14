براتب 10 آلاف ريال.. «غرفة نجران» توفر وظائف لحديثي التخرج في مختلف المجالات
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أعلنت غرفة نجران، بالتعاون مع شركة المراعي، عن فرص وظيفية شاغرة لحديثي التخرج برواتب تصل إلى 10,000 ريال، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
* المسمى الوظيفي
– مشرف مبيعات.
* الشروط
1 – حديث التخرج.
2 – اللغة الإنجليزية «ممتازة».
3 – درجة البكالوريوس في تخصص «إدارة الأعمال والتسويق والمبيعات والمالية والتجارة».
* المميزات
– رواتب تصل إلى 10,000 ريال.
* موعد التقديم
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/20هـ الموافق 2022/12/14م.
* طريقة التقديم
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد الإلكتروني. (a.alami@najcci.org.sa).