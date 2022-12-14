الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
التأمينات الاجتماعية: يحق للوريث الجمع بين المعاش والدخل بهذا الشرط
براتب 10 آلاف ريال.. «غرفة نجران» توفر وظائف لحديثي التخرج في مختلف المجالات
تنبيه مهم من «الزكاة والضريبة»: المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تنطلق في هذا الموعد
31 في مكة و18 في طريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
يقع فيها الكثير من قادة المركبات.. أنت مهدد بدفع 1000 ريال يوميًا في هذه الحالة
الانفجارات تهز كييف.. والدفاعات الأوكرانية تسقط 10 طائرات إيرانية الصنع

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

التأمينات الاجتماعية: يحق للوريث الجمع بين المعاش والدخل بهذا الشرط

التأمينات الاجتماعية: يحق للوريث الجمع بين المعاش والدخل بهذا الشرط

التأمينات الاجتماعية: يحق للوريث الجمع بين المعاش والدخل بهذا الشرط
١٠:٥١:٣١ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين، والذي تساءل فيه عن الجمع بين المعاش والدخل.

وقال إنه “في نظام التأمينات يحق للوريث/ة الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال، وفي حال كان الدخل من العمل تجاوز (3000) ريال يتم إيقاف النصيب من المعاش”.

سن الاستحقاق للوريث

ومؤخرًا، قال حساب “العناية بالعملاء”ً: يمدد سن الاستحقاق للوريث (الابن) في نظام التأمينات الاجتماعية إلى سن 26 سنة، إذا كان الوريث طالبًا ويُكمل دراسته، وعند بلوغ سن 26 بالتاريخ الهجري يتوقف صرف الاستحقاق ويلزم إرفاق تعريف دراسي سنويًا من سن 21 سنة إلى 26 سنة إذا كان الابن (الوريث) حالته طالب.

وفي وقت سابق، دشن تطبيق “توكلنا” خدمات جديدة لمستفيدي التأمينات الاجتماعية، عبر خدمة تجويد البيانات للتأمينات الاجتماعية في “توكلنا خدمات”.

الخدمات الجديدة المقدمة عبر التطبيق

-استعراض ملخصات الخبرات السابقة النشطة وغير النشطة.

-عرض مدد الاشتراك وبيانات الأجور.

-طلب تعديل مدد الاشتراك.

-بطاقة عمل تحتوي بيانات المستفيد.

ويهدف تطبيق “توكلنا خدمات” إلى تقديم تجربة مميزة من خلال مجموعة من الخدمات في مجالات التعليم والصحة والخدمات الدينية والعامة.

اقرأ أيضًا:

«التأمينات الاجتماعية»: تحدد حالات السماح بتمديد فترة استحقاق الوريث من المعاش

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم التأمينات الاجتماعية الميراث

مواد ذات صلة

المزيد
“الصحة” تُطلق نظام “حصن” الإلكتروني لرصد “كورونا”

“الصحة” تُطلق نظام “حصن” الإلكتروني لرصد “كورونا”

٠٩:٤٧ م، الأحد، ٢٢ فبراير ٢٠١٥
سوريا.. مقتل ضابط روسي برتبة عقيد في قصف مدفعي للثوار

سوريا.. مقتل ضابط روسي برتبة عقيد في قصف مدفعي للثوار

٠٢:٤٨ م، الأربعاء، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٦
القضاء الأمريكي يُحدّد جلسة بعد شهرين لحسم قضية «خالد الدوسري»

القضاء الأمريكي يُحدّد جلسة بعد شهرين لحسم قضية «خالد الدوسري»

١٢:٣٤ ص، الأحد، ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦
استدعاء 7 آلاف سيارة جيب جراند لخلل في الوضع الحيادي «N»

استدعاء 7 آلاف سيارة جيب جراند لخلل في الوضع الحيادي «N»

١٢:٣٨ م، الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *