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تنبيه مهم من «الزكاة والضريبة»: المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تنطلق في هذا الموعد
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تنبيه مهم من «الزكاة والضريبة»: المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تنطلق في هذا الموعد

تنبيه مهم من «الزكاة والضريبة»: المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تنطلق في هذا الموعد

تنبيه مهم من «الزكاة والضريبة»: المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تنطلق في هذا الموعد
١٠:٢٩:٢١ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن المرحلة الثانية من إجراءات الفوترة الإلكترونية (مرحلة التكامل والربط) سيتم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، خلال ردها على استفسار لأحد المواطنين، حول المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية.

وأضافت الهيئة أنها ستقوم بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية (فاتورة) وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

المرحلة الثانية

وفي وقت سابق، قالت الهيئة إن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية سيتم تطبيقها على مجموعات، حيث ستقوم بإخطار المنشآت المستهدفة في كل مجموعة قبل بدء الإلزام بستة أشهر، مبينةً بأن معيار اختيار المجموعة الأولى جاء بناءً على حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال، مؤكدةً أن مرحلة الربط والتكامل تهدف إلى ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع منصة الفاتورة التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وحثت الهيئة الشركات المستهدفة إلى استكمال التجهيزات الداخلية بالتعاون مع مزودي خدمات وحلول الفوترة الإلكترونية للتأكد من متطلبات الربط والتكامل.

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