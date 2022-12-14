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31 في مكة و18 في طريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
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31 في مكة و18 في طريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

31 في مكة و18 في طريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

31 في مكة و18 في طريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
١٠:١٨:٤٣ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 31 درجة في مكة المكرمة وجدة، و30 درجة في جازان والقنفذة وينبع، و28 درجة في المدينة المنورة، و25 درجة في الرياض ونجران ووادي الدواسر والأحساء، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 19 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم في الباحة 19 وطريف 18 درجة مئوية.

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«أمن الطرق» يُحذر قادة المركبات

وأصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي الطرق بعدد من محافظات منطقة الرياض في كلٍّ من «الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات»، مؤكدة أنها تود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ أمطارًا رعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

أمطار رعدية على 10 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق، «الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية»، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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