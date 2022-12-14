الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
التأمينات الاجتماعية: يحق للوريث الجمع بين المعاش والدخل بهذا الشرط
براتب 10 آلاف ريال.. «غرفة نجران» توفر وظائف لحديثي التخرج في مختلف المجالات
تنبيه مهم من «الزكاة والضريبة»: المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تنطلق في هذا الموعد
31 في مكة و18 في طريف.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
يقع فيها الكثير من قادة المركبات.. أنت مهدد بدفع 1000 ريال يوميًا في هذه الحالة
الانفجارات تهز كييف.. والدفاعات الأوكرانية تسقط 10 طائرات إيرانية الصنع

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الانفجارات تهز كييف.. والدفاعات الأوكرانية تسقط 10 طائرات إيرانية الصنع

الانفجارات تهز كييف.. والدفاعات الأوكرانية تسقط 10 طائرات إيرانية الصنع

الانفجارات تهز كييف.. والدفاعات الأوكرانية تسقط 10 طائرات إيرانية الصنع
٠٩:٥١:٤١ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 10 طائرات مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا صباح اليوم.

دوي انفجارات هز العاصمة الأوكرانية

ونقلت وكالة «رويترز» عن السلطات المحلية أن الانفجارات وقعت في وسط كييف وأنه تم نشر فرق الطوارئ، وسط دوي انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية.

وأكدت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، أنه تم إصدار تحذير من الغارات الجوية في كييف.

ضربات روسية مستمرة على مصادر الطاقة

وأوضحت أن القوات الروسية نفذت ضربات على مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

واشنطن ملتزمة بتعزيز قدرات أوكرانيا

في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ملتزمة بتعزيز قدرات أوكرانيا في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة.

أمريكا تدرس إرسال صواريخ باتريوت لكييف

ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت، مشيرة إلى أن موافقة الرئيس بايدن متوقعة على مقترح وزير الدفاع لإرسال صواريخ باتريوت لكييف.

مشاة البحرية شاركوا في عمليات سرية بأوكرانيا

وكشف صحيفة «التايمز» نقلًا عن جنرال بريطاني أن مشاة البحرية شاركوا في عمليات سرية في أوكرانيا ذات خطورة سياسية وعسكرية عالية.

وعقب موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو، أعلن الرئيس زيلينسكي أمام مؤتمر دعم أوكرانيا في باريس أن الديمقراطية في أوروبا يجب أن تضمن الأمن وهذا يجب أن يظهر في أوكرانيا.

اقرأ أيضًا:

«صفقات قذرة».. وزير الخارجية البريطاني يعلق على اتفاقات روسيا وإيران

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا دوي الانفجارات غارات روسية كييف مسيرات إيرانية مصادر الطاقة

مواد ذات صلة

المزيد
«التعليم» تعقد ورشة عمل لتحديث المرحلة الثانية بخطة «آفاق»

«التعليم» تعقد ورشة عمل لتحديث المرحلة الثانية بخطة «آفاق»

٠٧:١٥ م، الثلاثاء، ١٩ يناير ٢٠١٦
شاهد.. جريان سيول وادي ضيان بالمخواة

شاهد.. جريان سيول وادي ضيان بالمخواة

٠٩:٥٠ م، السبت، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
الجيش اليمني يستولي على مخازن أسلحة إيرانية في صعدة

الجيش اليمني يستولي على مخازن أسلحة إيرانية في صعدة

٠٨:٥٦ ص، الأحد، ٠١ يناير ٢٠١٧
وفاة 2 وإصابة ثالث بانهيار محطة تحت الإنشاء في بيش (صور)

وفاة 2 وإصابة ثالث بانهيار محطة تحت الإنشاء في بيش (صور)

١١:٤٨ ص، الثلاثاء، ١٦ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *