الانفجارات تهز كييف.. والدفاعات الأوكرانية تسقط 10 طائرات إيرانية الصنع

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أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 10 طائرات مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا صباح اليوم.

دوي انفجارات هز العاصمة الأوكرانية

ونقلت وكالة «رويترز» عن السلطات المحلية أن الانفجارات وقعت في وسط كييف وأنه تم نشر فرق الطوارئ، وسط دوي انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية.

وأكدت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، أنه تم إصدار تحذير من الغارات الجوية في كييف.

ضربات روسية مستمرة على مصادر الطاقة

وأوضحت أن القوات الروسية نفذت ضربات على مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

واشنطن ملتزمة بتعزيز قدرات أوكرانيا

في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ملتزمة بتعزيز قدرات أوكرانيا في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة.

أمريكا تدرس إرسال صواريخ باتريوت لكييف

ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت، مشيرة إلى أن موافقة الرئيس بايدن متوقعة على مقترح وزير الدفاع لإرسال صواريخ باتريوت لكييف.

مشاة البحرية شاركوا في عمليات سرية بأوكرانيا

وكشف صحيفة «التايمز» نقلًا عن جنرال بريطاني أن مشاة البحرية شاركوا في عمليات سرية في أوكرانيا ذات خطورة سياسية وعسكرية عالية.

وعقب موافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة من المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو، أعلن الرئيس زيلينسكي أمام مؤتمر دعم أوكرانيا في باريس أن الديمقراطية في أوروبا يجب أن تضمن الأمن وهذا يجب أن يظهر في أوكرانيا.

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