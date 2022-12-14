يقع فيها الكثير من قادة المركبات.. أنت مهدد بدفع 1000 ريال يوميًا في هذه الحالة

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يتعرض الكثير من قائدي المركبات لغرامات أثناء القيادة بسبب ارتكاب المخالفات، ولكنهم هذه المرة سيكونون عرضة لغرامة تصل إلى 1000 ريال يوميًا إذا ارتكب أحدهم هذه المخالفة.

وبحسب الإطار التنظيمي الجديد الذي أعده نظام إدارة النفايات، فسيتم توقيع غرامة قيام الأفراد برمي النفايات أثناء المشي أو من خلال نوافذ المركبات أو المباني بـ 200 ريال للحد الأدنى و 1000 ريال للحد الأعلى.

أهداف تطبيق هذا النظام

ويستهدف هذا النظام الحد من إلقاء القمامة في الشوارع والحفاظ على البيئة نظيفة، كما تم وضع لائحة عقوبات لأشكال مختلفة من محاولات الإضرار بالبيئة والنظام.

وبتطبيق هذا النظام، من المتوقع أن يلتزم قائدو المركبات وغيرهم من الراكبين بعدم إلقاء القمامة في الشوارع، لأن كاميرات المراقبة ستلتقط ما يقومون به ويصبحون عرضة دائمًا لغرامات مالية كبيرة.

كما تم تحديد غرامة للتخلص من النفايات في مجاري السيول والأودية أو الآبار أو الشواطئ أو في شبكات الصرف الصحي، أو شبكات تصريف مياه الأمطار عقوبتها على الأفراد 500 ريال والحد الأعلى 20 ألفًا.

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