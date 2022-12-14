عاجل.. «أمن الطرق» يُحذر قادة المركبات في هذه المناطق

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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي الطرق بعدد من محافظات منطقة الرياض.

تحذير من أمطار رعدية ورياح سطحية

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنها تحذر قائدي المركبات في كلٍّ من «الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات»، مؤكدة أنها تود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ أمطارًا رعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، مطالبة الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

رسالة موجهة لقائدي المركبات

وقالت في رسالة موجهة لقائدي المركبات: « عزيزي القائد، قد بحذر، فإنه من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك حرصًا على سلامتك وسلامة الجميع».

تساقط أمطار غزيرة على شقراء بالرياض

وصباح اليوم، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على محافظة شقراء بمنطقة الرياض، وسط انخفاض في درجات الحرارة وأجواء شتوية باردة، حيث أظهرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت شقراء صباح اليوم لأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وحالة من الطقس المتقلب.

أمطار رعدية على 10 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق، «الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية»، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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