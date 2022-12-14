تصيب المشجعين.. كل ما تريد معرفته عن حُمّى «ما بعد كأس العالم»

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حذر خبراء ومختصون من الإصابة بـ”حمى ما بعد الكأس” مع وصول بطولة كأس العالم إلى نهايتها، حيث يجد العديد من عشاق كرة القدم المتحمسين، أنفسهم يكافحون الاكتئاب الشديد بعد متابعتهم مباريات كأس العالم لمدة شهر.

ونقل موقع “العربية” عن مؤسسة الصحة العقلية الأمريكية، علاقة كرة القدم والبطولة بالصحة العقلية، إذ ذكرت المؤسسة، أنّ الشعور بالمتعة لدى المشجعين هو نوع من التنفيس عن الإحباط لأشهر أو لسنوات، لكن نهاية الحدث ستترك لدى البعض فراغًا عاطفيًا.

الاكتئاب

وأشارت إلى أنه إذا كنت من محبي كرة القدم، فربما كنت تعيش هذه الفترة في روتين يكون التخطيط ليومك متمحورًا حول المباريات، ولكن بعد انتهاء كأس العالم، غالبًا ما يجد العديد من الأشخاص أنفسهم في حيرة من أمرهم، حتى إنهم قد يشعرون بالعصبية والفراغ.

وحذرت من أن الحزن والكسل كلها علامات مؤكدة على “حمى ما بعد الكأس”، إذ يصل بالبعض إلى تجنب العمل أو التهرب من القيام بأي شيء، والرغبة في قضاء الوقت في المنزل وتجنب الناس.

الغضب والانفعال

ولفتت مؤسسة الصحة العقلية، إلى أنّه كلما قرر الشخص الاهتمام بأي شيء في حياته يصبح أكثر عرضة للأذى والغضب والانفعال من جراء الخسارة، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على تشجيع كرة القدم، لذا من الطبيعي أن يشعر الشخص بأعراض الانسحاب أو الحزن الشديد والفراغ العاطفي مع انتهاء تجربة المونديال.

وفي السياق ذاته، نصح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، في حديثه لـ”الوطن” المصرية، بضرورة الانتباه لسلوكياتك بعد نهاية كأس العالم والخوف الزائد من الفراغ، والتي تتمثل في تدخين السجائر بشراهة أو العصبية الزائدة حتى لا تنقل هذه السلوكيات غير الحميدة إلى أفراد أسرتك.

وعن كيفية التعامل لما بعد كأس العالم قدم مختصون بعض النصائح منها:

– الابتعاد عن العزلة والتحدث مع الأصدقاء الذين يشاركونك الشغف نفسه بكرة القدم.

– تجنب التغيب عن العمل أو الكلية، فالعودة إلى عملك وواجباتك يعد خيارًا أكثر حكمة.

– تجنب إعادة مشاهدة المباريات.

-العودة لممارسة هواياتك أو تنظيم هوايات جديدة.

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