هاشتاق «كم باقي على رمضان» يتصدر التريند.. ومغردون: ننتظر قدومه بفارغ الصبر

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تصدر هاشتاق “كم باقي على رمضان” التريند في المملكة، صباح اليوم، وتداول آلاف المغردين تغريدات عن الشهر الكريم واشتياقهم إليه خصوصًا مع قرب قدومه.

ونشر أحد المغردين صورة توضح أن شهر رجب سيبدأ يوم 23 يناير المقبل، فيما سيبدأ شهر شعبان في 21 فبراير على أن يكون الأول من شهر رمضان المعظم في 23 مارس المقبل.

لحظات إيمانية مع قدوم الشهر الكريم

وعلق أحد المغردين قائلاً: رأيت الآن هذا الهاشتاق فتذكرت شيخنا ووالدنا “مبكي الملايين” العابد الزاهد ‎#عبدالله_الخليفي رحمه الله وكيف كان ملايين المسلمين يبكون خلفه عندما كان يدعو دعاء القنوت برمضان.

بينما قال مغرد آخر: كل شيء في رمضان له رونق ونكهة وأجواء روحانية، فما بالك بالمدينة المنورة حيث له متعة خاصة بداية من لمة الإفطار بالحرم النبوي وصلاة التراويح واجتماع العائلة على مائدة السحور .

الصحابة كانوا ينتظرون قدوم الشهر الكريم بفارغ الصبر

وأضاف مغرد ثالث قائلاً: كان الصحابه قبل رمضان بستة أشهر يدعون اللهم بلغنا رمضان، وبعد رمضان خلال ستة أشهر الآخرة اللهم تقبل منا رمضان.. اللهم بلغنا رمضان نحن وأحبتنا في أحسن حال وأعنا على صيامه و قيامه .

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