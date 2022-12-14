«الأمم المتحدة»: على المجتمع الدولي الضغط على إيران لمنع انتهاك حقوق الإنسان

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طالب مقرر الأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، المجتمع الدولي بزيادة الضغط على إيران لمنع المزيد من عمليات الإعدام الصادرة بحق المحتجين السلميين.

الحكم بسجن 160 متظاهرًا في طهران

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد أعلن رئيس القضاء في محافظة طهران، أن 160 من المعتقلين خلال الاحتجاجات قد حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، و80 شخصًا بين عامين و 5 سنوات، و160 شخصًا بالسجن عامين، و70 شخصًا بغرامات.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري جوني إرنست: إن إعدام المتظاهرين في إيران عمل مؤسف وشنيع.

فيما تجمع عدد من المتظاهرين، القاطنين في لندن، أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني بعد سماعهم أنباء صدور حكم الإعدام بحق الشقيقين فرهاد وفرزاد طه زاده، واحتمال تنفيذ الحكم بشكل مفاجئ.

عقوبات على رجال أعمال إيرانيين تورطوا في أوكرانيا

وأعلنت بريطانيا عقوبات على رجال أعمال إيرانيين تورطوا في إنتاج وتوفير طائرات مسيرة عسكرية استخدمت في الهجمات ضد أوكرانيا، إلى جانب 12 قائدًا عسكريًا روسيًا تورطوا في هجمات صاروخية على مدن أوكرانية.

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه انقطاع الإنترنت في العاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية الأخرى، حيث لا يزال المواطنون يواجهون مشاكل في الوصول إلى الشبكة العالمية.

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