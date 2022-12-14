تنبيه مهم من حساب المواطن: هذا الرد يعني الموافقة على الاعتراض

تواصل- فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إن حالة الاعتراض منتهية، تعني أنه تم قبول الاعتراض.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول حالة الاعتراض «منتهية».

وأوضح حساب المواطن ردًا على السائل: “حالة الاعتراض “منتهية” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة عليه بعد تاريخ 10ديسمبر، سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من خلال حسابك «دراسة الأهلية» ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير”.

والأحد، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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