صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظة شقراء بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت، صباح اليوم، كميات غزيرة من الأمطار على محافظة شقراء بمنطقة الرياض، وسط انخفاض في درجات الحرارة وأجواء شتوية باردة.

وأظهرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت شقراء صباح اليوم لأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وحالة من الطقس المتقلب.

أمطار رعدية على 10 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

سحب رعدية ممطرة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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