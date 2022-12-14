الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظة شقراء بالرياض
تحذير طبي مهم.. إهمال صحة الفم يصيب الدماغ بهذا المرض القاتل
«الانسحاب الصامت».. 6 مؤشرات على علاقة زوجية غير طبيعية
«فكرة خارج الصندوق».. «أبل» تكشف مميزات أول «خاتم ذكي»
عاجل.. تحذير من سفارة المملكة في البرتغال حول هذا الأمر
الانتهاكات مستمرة.. اليمن يدعو المجتمع الدولي لتصنيف «الحوثي» منظمة إرهابية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظة شقراء بالرياض

صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظة شقراء بالرياض

صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظة شقراء بالرياض
٠٨:٤٨:٢٣ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت، صباح اليوم، كميات غزيرة من الأمطار على محافظة شقراء بمنطقة الرياض، وسط انخفاض في درجات الحرارة وأجواء شتوية باردة.

وأظهرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت شقراء صباح اليوم لأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وحالة من الطقس المتقلب.

الصورة

أمطار رعدية على 10 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

سحب رعدية ممطرة

 في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

اقرأ أيضًا:

منها مكة والمدينة والرياض.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار رعدية وزخات البرد على 10 مناطق

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبا السعودية أمطار غزيرة الرياض حالة الطقس شقراء

مواد ذات صلة

المزيد
فوائد مذهلة لشرب «الماء» في هذه الأوقات

فوائد مذهلة لشرب «الماء» في هذه الأوقات

١١:١٣ م، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠١٧
الرياض.. الإطاحة بـ 4 آسيويين تورطوا في سرقة كيابل شركة الكهرباء

الرياض.. الإطاحة بـ 4 آسيويين تورطوا في سرقة كيابل شركة الكهرباء

٠١:٤٧ م، الأثنين، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥
خُبث اليهود.. وزير صهيوني يستخدم «البصل» لادعاء البكاء أمام زعيمه

خُبث اليهود.. وزير صهيوني يستخدم «البصل» لادعاء البكاء أمام زعيمه

٠٦:٢١ م، الأثنين، ٠٦ فبراير ٢٠١٧
«فتح الشام» تتبنى قتل وإصابة 16 مستشارًا روسيًا بدمشق

«فتح الشام» تتبنى قتل وإصابة 16 مستشارًا روسيًا بدمشق

٠٢:٤٢ ص، الخميس، ١٩ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *