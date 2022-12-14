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عاجل.. تحذير من سفارة المملكة في البرتغال حول هذا الأمر

عاجل.. تحذير من سفارة المملكة في البرتغال حول هذا الأمر

عاجل.. تحذير من سفارة المملكة في البرتغال حول هذا الأمر
٠٨:٢١:٣٠ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لشبونة، تنبيهًا للمواطنين السعوديين المقيمين في جمهورية البرتغال، أو القادمين إليها.

توخي الحذر

وطالبت السفارة بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، نظرًا للتحذيرات التي أطلقتها الجهات الأمنية في البرتغال، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة وأجزاء كبيرة من البلاد، وما نتج عنها من قطع للطرق، وإقفال للأنفاق، وتعليق العمل ببعض خطوط السكك الحديدية، وتضرر العديد من المنازل والأنشطة التجارية.

ودعت السفارة إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم: 351924227545+

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