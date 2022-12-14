بدلاً من حقن الإنسولين.. تقنية جديدة لضبط نسبة السكر في الدم

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توصل باحثون من معهد «والتر وإليزا هول» للأبحاث الطبية في أستراليا وشركة «ليلي» الأمريكية للأدوية إلى جزيء يشبه الإنسولين، يمكن أن يقوم بدوره، ويتميز عنه بإمكانية تقديمه في شكل حبوب.

تقنية جديدة لتصوير الجزيئات المعقدة بالتفاصيل الذرية

استخدم الباحثون – خلال الدراسة الجديدة، المنشورة في العدد الأخير من دورية «نيتشر كومينيكيشن» – المجهر الإلكتروني المبرد، وهي تقنية جديدة يمكنها تصوير الجزيئات المعقدة بالتفاصيل الذرية، ما سمح للباحثين بتوليد صور ثلاثية الأبعاد لمستقبلات الإنسولين في الجسم.

وجد الباحثون أن تفاعل الإنسولين أكثر تعقيدًا بكثير مما توقعه أي شخص؛ حيث يتغير شكل كل من الإنسولين ومستقبلاته بشكل كبير خلال الاندماج داخل الجسم.

ولا يستطيع الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول إنتاج الإنسولين، ويحتاجون إلى حقن الإنسولين المتعددة يوميًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

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