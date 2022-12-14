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«فكرة خارج الصندوق».. «أبل» تكشف مميزات أول «خاتم ذكي»
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«فكرة خارج الصندوق».. «أبل» تكشف مميزات أول «خاتم ذكي»

«فكرة خارج الصندوق».. «أبل» تكشف مميزات أول «خاتم ذكي»

«فكرة خارج الصندوق».. «أبل» تكشف مميزات أول «خاتم ذكي»
٠٨:٢٧:٢٤ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قام مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة بنشر طلب براءة اختراع من شركة “أبل” يتعلق بجهاز صحي جديد عبارة عن خاتم ذكي قابل للارتداء.

الخاتم سيتمتع بخصائص جديدة غير مسبوقة

وبحسب براءة الاختراع، سيكون الخاتم قادرًا على استشعار الظروف الفسيولوجية للمستخدم، مثل معدل ضربات القلب، وتشبع الأكسجين في الدم، وضغط الدم، وغيرها من العمليات الحيوية.

وأوضحت براءة الاختراع أن الخاتم سيتضمن شاشة لمسية «أوليد»، وقد يحتوي على عوامل لإدخال البيانات، مثل مفاتيح وأزرار ومستشعرات لمسية ومدخلات صوتية، وغيرها، مدمجة في شاشة عرض واحدة.

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