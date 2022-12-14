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الانتهاكات مستمرة.. اليمن يدعو المجتمع الدولي لتصنيف «الحوثي» منظمة إرهابية

الانتهاكات مستمرة.. اليمن يدعو المجتمع الدولي لتصنيف «الحوثي» منظمة إرهابية

الانتهاكات مستمرة.. اليمن يدعو المجتمع الدولي لتصنيف «الحوثي» منظمة إرهابية
٠٨:١٠:٠٨ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الانتهاكات الحوثية لكل القوانين والأعراف الدولية، طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بتصنيف مليشيات الحوثي، منظمة إرهابية.

وحسب «العربية»، فقد اعتبرت حكومة اليمن أن تبني الحوثيين لما وصفتها بالاعتداءات الممنهجة على البنى التحتية في الداخل اليمني ودول الجوار والمياه الإقليمية والدولية، يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا بتصنيف المليشيات، منظمة إرهابية عالمية.

الحكومة اليمنية تلتزم بنهج السلام العادل

وأكدت الحكومة اليمنية، أنها تجدد التزامها بنهج السلام العادل والشامل وفقًا للمرجعيات المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، ومواصلة التعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

إدانات دولية لانتهاكات الحوثي المستمرة

من ناحيته، أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، محذرًا من تداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني والأمن البحري.

بيان مجلس الاتحاد الأوروبي

وفي بيان له أمس، طالب مجلس الاتحاد الأوروبي مليشيات الحوثي إلى التخلي عن المواقف التي اعتبرها متطرفة، والانخراط بشكل بناء مع جهود المبعوث الأممي لليمن لتجديد الهدنة وتوسيعها في البلاد.

مجلس الأمن يعقد اجتماعه الشهري بشأن اليمن

واليوم، يعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعه الشهري بشأن اليمن للاطلاع على مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية، خصوصًا مسألة تفعيل الهدنة الأممية التي لا يزال تجديدها متعثرًا.

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الكلمات الدلالية:
الاتحاد الأوروبي الهدنة الهدنة اليمنية اليمن مليشيات الحوثي منظمة إرهابية

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