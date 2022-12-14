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تحذير طبي مهم.. إهمال صحة الفم يصيب الدماغ بهذا المرض القاتل
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تحذير طبي مهم.. إهمال صحة الفم يصيب الدماغ بهذا المرض القاتل

تحذير طبي مهم.. إهمال صحة الفم يصيب الدماغ بهذا المرض القاتل

تحذير طبي مهم.. إهمال صحة الفم يصيب الدماغ بهذا المرض القاتل
٠٨:٤٥:٢٧ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت دراسة طبية حديثة من أن البكتيريا المعروفة بأنها تسبب التهابات في الفم قد تكون عاملاً مسهمًا في إصابة المرضى بخراجات في الدماغ قد تهدد الحياة.

وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة بعد فحص سجلات 87 مريضًا دخلوا إلى المستشفى بسبب خراجات في الدماغ، واستخدموا البيانات الميكروبيولوجية التي حصلوا عليها من أخذ عينات الخراج وعينات مستزرعة في المختبر.

وأظهرت نتائجهم أن 52 مريضًا لم يتم تحديد سبب الخراجات لديهم كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات لوجود بكتيريا الفم في عيناتهم، مقارنة بالمرضى الذين عُرف سبب الخراجات لديهم.

وخراج الدماغ هو تورم في الدماغ مليء بالصديد، ويحدث عادة عندما تدخل البكتيريا أو الفطريات إلى أنسجة المخ بعد الإصابة أو بعد إصابة شديدة في الرأس.

أعراض خراج الدماغ

وتشمل أعراض خراج الدماغ ما يلي:

– الصداع – الذي غالبًا ما يكون شديدًا، ويقع في جزء واحد من الرأس ولا يمكن تسكينه باستخدام المسكنات.

– تغيرات في الحالة العقلية – مثل الارتباك.

– مشاكل في وظيفة العصب – مثل ضعف العضلات أو تداخل الكلام أو الشلل في جانب واحد من الجسم.

– حرارة عالية.

– النوبات.

– الشعور بالمرض.

– تصلب الرقبة.

– تغييرات في الرؤية – مثل عدم وضوح الرؤية أو شيبها أو ازدواجها.

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الكلمات الدلالية:
الدماغ الفم بكتريا الفم خراجات الدماغ صحة الفم

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