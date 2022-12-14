العاصمة تغرق في الوحل.. الفيضانات تجتاح هذه الدولة وتودي بحياة 120 شخصًا

تواصل – وكالات:

لقي 120 شخصًا مصرعهم وأصيب الكثيرون، جراء اجتياح مياه الفيضانات لجمهورية الكونجو الديمقراطية في إفريقيا.

فيضانات وانهيارات أرضية

وأعلنت السلطات الكونجولية أن العاصمة كينشاسا تعرضت إلى فيضانات وانهيارات أرضية نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة.

المياه الموحلة أغرقت أحياء بأكملها

وأوضحت – حسب «سكاي نيوز» – أن المياه الموحلة أغرقت أحياء بأكملها، ودمرت المنازل والطرقات الرئيسة، مؤكدة أن عدد الضحايا مرشح للازدياد.

وفي تصريحات لـ «رويترز»، أكد وزير الصحة أن الوزارة أحصت 141 قتيلًا لكن العدد بحاجة إلى مراجعة مع الإدارات الأخرى.

البناء العشوائي هو سبب الكارثة

وحسب الخبراء، فإن البناء العشوائي هو ما تسبب بانهيارات المباني التي خلفت عددًا كبيرًا من الضحايا، وتعطل الحركة وإصابة العاصمة ومعظم المناطق بحالة من الشلل، في واحدة من أكبر المدن الرئيسة في إفريقيا والتي يقطنها نحو 15 مليون نسمة.

تغير المناخ أثر بشكل واضح على شرق إفريقيا

ووفق السلطات فإن الناس يبنون منازلهم حتى في الأماكن التي لم يتم منح تصاريح البناء فيها، وبطريقة فوضوية، حيث أدى ذلك إلى تحول العاصمة كينشاسا لأن تكون منطقة هشة أمام الفيضانات المفاجئة الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة، والتي تزداد يومًا بعد يوم بسبب تغير المناخ.