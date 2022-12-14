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«الانسحاب الصامت».. 6 مؤشرات على علاقة زوجية غير طبيعية
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«الانسحاب الصامت».. 6 مؤشرات على علاقة زوجية غير طبيعية

«الانسحاب الصامت».. 6 مؤشرات على علاقة زوجية غير طبيعية

«الانسحاب الصامت».. 6 مؤشرات على علاقة زوجية غير طبيعية
٠٨:٣٥:١٣ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير: 

صنّف علماء النفس “الانسحاب الصامت” على أنه أحد مؤشرات نهاية العلاقة الزوجية وفتورها.

ويعني “الانسحاب الصامت” استسلام أحد طرفي العلاقة واختياره الابتعاد دون إخبار الطرف الآخر بمشاعره أو احتياجاته.

وأشار الخبراء إلى أن هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يتجنبون المواجهة، فينتهجون الصمت بدلاً من التواصل مع الشريك بصدق.

وفيما يلي أبرز 6 نقاط على وجود علاقة زوجية “غير طبيعية”

1- التوقف عن الإفصاح عن المشاعر.

2- لا يخصص لك وقتًا كالسابق.

3- لم تعد جزءًا من خططه المستقبلية.

4- يتجنب الحديث عن الذكريات السعيدة.

5- استجابة بطيئة لرسائلك.

6- لا يتفاعل مع مشكلاتك

أكد علماء النفس أن أولى علامات الانسحاب تتمثل في توقف شريكك عن تخصيص وقت لك، إذ يصبح دائم الانشغال بأمور أخرى.

وأضافوا:  إذا بدا شريكك مترددًا في وضع الخطط المستقبلية معك وتهرب من الحديث عن حياتكما المقبلة، فقد يكون ذلك بسبب رغبته في الانسحاب من العلاقة.

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الكلمات الدلالية:
العلاقة الزوجية العلاقة الزوجية السعيدة علماء علماء النفس

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