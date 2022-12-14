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بـ4 خطوات بسيطة.. وداعًا لحرقة المعدة
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بـ4 خطوات بسيطة.. وداعًا لحرقة المعدة

بـ4 خطوات بسيطة.. وداعًا لحرقة المعدة

بـ4 خطوات بسيطة.. وداعًا لحرقة المعدة
٠٧:٢٩:٠٣ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، إن استخدام صودا الطعام دائمًا للتخلص من الحرقة أمر غير صحيح ومضر، وله تأثير سلبي في الكلى، لأنها هي المسؤولة عن التوازن الحمضي القاعدي في الجسم.

وأضاف أنه إذا استخدم الشخص صودا الطعام دائمًا، فسوف يحملها المزيد من القلويات، وبالتالي تظهر مشكلات جديدة، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما يكون سبب الحموضة بكتيريا Helicobacter pylori، التي تسبب التهاب المعدة التآكلي، وزيادة الحموضة.

4 خطوات بسيطة

ونصح مياسنكوف باتباع 4 قواعد من شأنها أن تساعد على التخلص من حرقة المعدة وهي:

1-تخفيض الوزن، فعندما يعاني الشخص من الوزن الزائد تكون بطنه ممتلئة، لذلك يكون الحجاب الحاجز مرتفعًا، وبالتالي يكون وضع المعدة غير صحيح، ما يؤدي إلى سهولة ارتجاع الحمض إلى المريء.

2-عدم ارتداء الملابس الضيقة، إذ أن ارتداء الملابس الضيقة والمشد (كورسيه) يسبب زيادة إفراز الصفراء، كما وتبين أن الوزن الزائد يلعب دور المشد الذي ترفعه الدهون.

3-إذا ظهرت الحرقة ليلاً فيجب النوم على وسادة عالية.

4- اتباع نظام غذائي صحي وصحيح.

وحموضة المعدة، هي شعور بعدم الراحة وحرقان في الجزء العلوي من البطن وفي الصدر، سببها ارتجاع بعض محتويات المعدة الحامضية إلى المريء.

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