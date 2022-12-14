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الصين تُعطِّل نشر أعداد المصابين الجدد بكورونا وتكشف السبب
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الصين تُعطِّل نشر أعداد المصابين الجدد بكورونا وتكشف السبب

الصين تُعطِّل نشر أعداد المصابين الجدد بكورونا وتكشف السبب

الصين تُعطِّل نشر أعداد المصابين الجدد بكورونا وتكشف السبب
٠٧:٣٦:٥٦ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير: 

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها ستعطل – ابتداء من اليوم –  نشر عدد الإصابات الجديدة بكورونا المصحوبة بأعراض، لأن كثيرين لا يخضعون للاختبار الآن، مما يجعل الإحصاء بدقة أمرًا صعبًا.

تسجيل 2291 إصابة جديدة

وأعلنت الصين عن تسجيل 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض في 13 ديسمبر. وكانت قد سجلت 7679 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2315 مصحوبة بأعراض و5364 دون أعراض.

كما سجلت الصين 7451 حالة في المجمل بما في ذلك الإصابات غير المصحوبة بأعراض، بحسب “رويترز”.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، مثل اليوم السابق، ليظل عددها عند 5235.

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