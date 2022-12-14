منها مكة والمدينة والرياض.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار رعدية وزخات البرد على 10 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كيلو متر في الساعة تصل إلى أكثر من 45 كيلو متر في الساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة تصل إلى أكثر من 45 كيلو متر في الساعة مع تكون السحب الرعدية، وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 10- 30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج.

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