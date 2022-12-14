تحذير من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أمطار وسحب رعدية تستمر لساعات

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.

وتشمل الحالة رياح نشطة وسحب أمطار رعدية على كل من المدينة المنورة والشرقية والحدود الشمالية، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة على الحدود الشمالية حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء.

بينما تستمر الحالة على المنطقة الشرقية حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وتستمر الحالة على المدينة المنورة حتى الساعة التاسعة مساء بمشيئة الله.

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