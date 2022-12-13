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«حصيلة 12 شهرًا».. تحرير 15627 سيارة عالقة
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«حصيلة 12 شهرًا».. تحرير 15627 سيارة عالقة

«حصيلة 12 شهرًا».. تحرير 15627 سيارة عالقة

«حصيلة 12 شهرًا».. تحرير 15627 سيارة عالقة
٠٢:٤٣:٥٣ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير سنوي،  لـ«جمعية» إنجاد للبحث والإنقاذ، ونطاقها الجغرافي في كل المملكة، إجمالي بلاغات تحرير المركبات المحتجزة بـ14707 بلاغات خلال 12 شهرًا.

كما كشف أيضا عن عدد المباشرين لـ29902 فردًا، وإجمالي المسافات المقطوعة للمباشرين بـ2.3 مليون كيلومتر، وعدد السيارات التي تم تحريرها 15627 سيارة.

وأوضح أن أكثر عدد بلاغات في يوم واحد بواقع 184 بلاغًا، وأبعد مسافة تمت مباشرتها 1500 كيلومتر.

وتابع:  والوقت الإجمالي لجميع البلاغات 20206 ساعات، ومتوسط البلاغات في اليوم 41 بلاغاً.

وتلقى فريق إنجاد للبحث والإنقاذ خلال يوم واحد الأسبوع الماضي أكثر من 300 بلاغ لسيارات ومركبات عالقة بالرمال والصحاري والوحول والأودية.

فيما سجلت الأيام الـ14 الماضية 2262 بلاغا تلقاها الفريق لمركبات عالقة بمعدل 162 بلاغا في اليوم الواحد حيث سجل الأسبوع الأول 1117 بلاغا والأسبوع الثاني 1145 بلاغا مسجلا ارتفاعا تقدر نسبته 55% عن الشهر الماضي.

بينما  أكد مصدر بفريق الإنقاذ أن الكثير ما زال يتهاون بمخاطر سلوك الصحاري والأودية ومجاري السيول غير ملتزمين بالقواعد والإرشادات والتحذيرات التي تطلقها هيئة الأرصاد والدفاع المدني وعدد من جمعيات الإنقاذ معرضين أنفسهم ومرافقيهم ومركباتهم للمخاطر الجسيمة.

فريق إنجاد: 103 مركبات عالقة في الوحل والرمال

الكلمات الدلالية:
الرمال والأودية المركبات العالقة تلقي البلاغات فريق إنجاد

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