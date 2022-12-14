الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«one plus» تكشف عن أحدث ساعاتها الذكية بمواصفات وسعر تنافسي
تحذير من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق.. أمطار وسحب رعدية تستمر لساعات
أسرع طريقة لتسجيل المكالمات على هواتف الآيفون
ماسك يغرد بشأن ترامب.. وإيقاف حساب رسمي عربي
«حصيلة 12 شهرًا».. تحرير 15627 سيارة عالقة
رسائل أحادية العرض.. ميزة قادمة في تطبيق «واتساب»

الرئيسية

 /

تقنية

 /

«one plus» تكشف عن أحدث ساعاتها الذكية بمواصفات وسعر تنافسي

«one plus» تكشف عن أحدث ساعاتها الذكية بمواصفات وسعر تنافسي

«one plus» تكشف عن أحدث ساعاتها الذكية بمواصفات وسعر تنافسي
٠٣:١٠:٣٠ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة one plus الصينية، عن أحدث إصداراتها في مجال الساعات الذكية، بمواصفات تنافسية، تتحدى عمالقة التكنولوجيا، أبل الأمريكية، وسامسونج الكورية الجنوبية.

مواصفات ساعة وان بلس الذكية

تأتي ساعة وان بلس الجديدة يهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وزنه 52 غ، ومحمي بإطار من المعدن وزجاج مضاد للصدمات والخدوش، حسب “sawtberiut”.

أما شاشتها اللمسية فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 1.78 بوصة، ودقة عرضها (368/448) بيكسل، ومعدل سطوعها يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا، ودعمت الشاشة بزر دوار مثبت على جانب هيكل الساعة لتسهيل التحكم السريع بالتطبيقات.

برنامج التشغيل على ساعة one plus 

وتعمل الساعة بنظام AMOLED الذي يتوافق مع معظم أنواع الهواتف والاجهزة الذكية، كما جهّزت بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية ومعدلات نوم المستخدم.

وحصلت الساعة الجديدة من وان بلس على تقنيات Bluetooth 5.2 التي تؤمن اقترانا لاسلكيا سريعا مع الأجهزة الإلكترونية، وعلى أنظمة لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 230 ميلي أمبير، وستطرح بلونين أساسيين هما الأزرق والأسود.

الكلمات الدلالية:
أبل أخبار الساعات الذكية سامسونج شركة وان بلس الصينية مواصفات ساعة one plus الذكية

مواد ذات صلة

المزيد
5 تحديثات جديدة تطال تطبيق «دروب بوكس» على iOS

5 تحديثات جديدة تطال تطبيق «دروب بوكس» على iOS

١٠:٢١ م، الأربعاء، ١٢ أكتوبر ٢٠١٦
«تويتر» يتيح ميزة جديدة لمستخدمي «أندرويد»

«تويتر» يتيح ميزة جديدة لمستخدمي «أندرويد»

١٠:٤٦ ص، الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠
«ديلى ميل»: خبراء صحة يحذرون من سماعة «آيفون 7» الجديدة

«ديلى ميل»: خبراء صحة يحذرون من سماعة «آيفون 7» الجديدة

١٢:٤٦ ص، السبت، ١٠ سبتمبر ٢٠١٦
برنامج للتحذير من الزلازل على الهواتف الذكية

برنامج للتحذير من الزلازل على الهواتف الذكية

٠٦:٠٣ م، الأربعاء، ٢٧ أبريل ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *