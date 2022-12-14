«one plus» تكشف عن أحدث ساعاتها الذكية بمواصفات وسعر تنافسي

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كشفت شركة one plus الصينية، عن أحدث إصداراتها في مجال الساعات الذكية، بمواصفات تنافسية، تتحدى عمالقة التكنولوجيا، أبل الأمريكية، وسامسونج الكورية الجنوبية.

مواصفات ساعة وان بلس الذكية

تأتي ساعة وان بلس الجديدة يهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وزنه 52 غ، ومحمي بإطار من المعدن وزجاج مضاد للصدمات والخدوش، حسب “sawtberiut”.

أما شاشتها اللمسية فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 1.78 بوصة، ودقة عرضها (368/448) بيكسل، ومعدل سطوعها يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا، ودعمت الشاشة بزر دوار مثبت على جانب هيكل الساعة لتسهيل التحكم السريع بالتطبيقات.

برنامج التشغيل على ساعة one plus

وتعمل الساعة بنظام AMOLED الذي يتوافق مع معظم أنواع الهواتف والاجهزة الذكية، كما جهّزت بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية ومعدلات نوم المستخدم.

وحصلت الساعة الجديدة من وان بلس على تقنيات Bluetooth 5.2 التي تؤمن اقترانا لاسلكيا سريعا مع الأجهزة الإلكترونية، وعلى أنظمة لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 230 ميلي أمبير، وستطرح بلونين أساسيين هما الأزرق والأسود.