أسرع طريقة لتسجيل المكالمات على هواتف الآيفون

تواصل – فريق التحرير:

في كثير من الأحيان، يحتاج مستخدمو هواتف الآيفون، تسجيل المحادثات الهاتفية، سواء كانت مكالمات عمل أو مكالمات قانونية أو غير ذلك.

ويوضح الخبراء، أن هواتف آيفون لا تحتوي على أدوات مدمجة لتسجيل المكالمات، لذلك يحتاج المستخدمون إلى استخدام جهاز آخر أو تطبيق مخصص أو خدمات غوغل فويس لتسجيل المكالمات.

ومن أفضل الطرق، وفقا للخبراء، لتسجيل مكالمة هي استخدام جهاز آخر لتسجيل مكالمتك في وضع مكبر الصوت. هذا، إلى حد بعيد، هو الخيار الأبسط. ومع ذلك، فإنه يحتاج إلى امتلاكك لجهاز إضافي، لذلك فهو ليس متاحاً للجميع.

يمكنك أيضاً استخدام جهاز كمبيوتر مع برنامج تسجيل وميكروفون، ولكن مرة أخرى، يتطلب هذا وجود تلك الأجهزة الإضافية، والتي قد لا يمتلكها الجميع.

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الخطوة 1: قم بإنشاء مساحة عمل التسجيل الخاصة بك. لن تكون قادراً على الابتعاد عن جهاز التسجيل، لذا ضع ذلك في اعتبارك وتأكد من أنك مرتاح وتتمتع بالخصوصية (إذا لزم الأمر).

الخطوة 2: قم بتنزيل وتثبيت أي برنامج تسجيل تستخدمه. إذا كنت تستخدم هاتفاً ذكياً، هناك قائمة بأفضل تطبيقات التسجيل الصوتي لأجهزة أندرويد وآيفون، ولكن باختصار، يعد Voice Memos رائعاً لمستخدمي آيفون، بينما ينصح مستخدمو أندرويد ببرنامج Easy Voice Recorder.

إذا كنت تستخدم جهاز ماك أو كمبيوتر شخصي، فيمكنك استخدام برنامج التسجيل المدمج أو أي شيء مجاني مثل Audacity. ستحتاج أيضاً إلى ميكروفون من نوع ما، لذا تأكد من أن لديك ميكروفوناً مناسباً.

الخطوة 3: افتح برنامج التسجيل الخاص بك وضع الهاتف الذي تجري المكالمة بالقرب منه بما يكفي لسماع جهاز التسجيل. يمكنك الاختبار مع بعض الموسيقى أو مقاطع فيديو يوتيوب للتأكد من إمكانية سماعها.

الخطوة 4: ابدأ مكالمتك، وتأكد من وضع هاتفك في وضع مكبر الصوت، من خلال النقر على زر الصوت في مكالمتك.

الخطوة 5: اضغط على تسجيل في برنامج التسجيل الذي تختاره.

الخطوة 6: إذا لزم الأمر، تأكد من إبلاغ الشخص على الطرف الآخر أنك تقوم بتسجيل المكالمة.

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