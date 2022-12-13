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رسائل أحادية العرض.. ميزة قادمة في تطبيق «واتساب»
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رسائل أحادية العرض.. ميزة قادمة في تطبيق «واتساب»

رسائل أحادية العرض.. ميزة قادمة في تطبيق «واتساب»

رسائل أحادية العرض.. ميزة قادمة في تطبيق «واتساب»
٠٢:٢٢:٢٠ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يعمل تطبيق واتساب حاليا على إضافة ميزة جديدة تتعلق بإرسال رسائل أحادية العرض.

وعلق الخبير التقني سالم الحربي، على هذه الميزة في تغريدة عبر “تويتر”، بقوله : “واتساب سيضيف ميزة ممتازة جداً وهي إرسال رسائل أحادية العرض.

وأضاف :”سيكون هناك خيار ملحوظ من خلال وجود قفل صغير على زر الإرسال، عندما يظهر هذا، فهذا يعني أن المستخدم على وشك إرسال رسالة عرض واحدة”.

وتابع سالم الحربي : “الرسالة الأحادية سيتم حذفها بعد القراءة، والطرف الثاني لا يستطيع ينسخها ولا يصورها”.

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الكلمات الدلالية:
الواتساب تطبيق واتساب رسائل أحادية العرض سالم الحربي واتساب

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