رسائل أحادية العرض.. ميزة قادمة في تطبيق «واتساب»
تواصل – فريق التحرير:
يعمل تطبيق واتساب حاليا على إضافة ميزة جديدة تتعلق بإرسال رسائل أحادية العرض.
وعلق الخبير التقني سالم الحربي، على هذه الميزة في تغريدة عبر “تويتر”، بقوله : “واتساب سيضيف ميزة ممتازة جداً وهي إرسال رسائل أحادية العرض.
وأضاف :”سيكون هناك خيار ملحوظ من خلال وجود قفل صغير على زر الإرسال، عندما يظهر هذا، فهذا يعني أن المستخدم على وشك إرسال رسالة عرض واحدة”.
وتابع سالم الحربي : “الرسالة الأحادية سيتم حذفها بعد القراءة، والطرف الثاني لا يستطيع ينسخها ولا يصورها”.
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#واتساب راح يضيف ميزة ممتازه جداً وهي إرسال رسائل أحادية العرض. كما هو موضح في الصورة أدناه، فإن الخيار ملحوظ من خلال وجود قفل صغير على زر الإرسال.عندما يظهر هذا،فهذا يعني أن المستخدم على وشك إرسال رسالة عرض واحدة،والتي سيتم حذفها بعد القراءة. الطرف الثاني مايقدر ينسحها ولايصورها pic.twitter.com/CtIyBdb85f
— سالم الحربي (@arnod) December 13, 2022