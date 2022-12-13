ماسك يغرد بشأن ترامب.. وإيقاف حساب رسمي عربي

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غرد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم، عبر تويتر، تغريدة مثيرة للجدل، حول حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

Under pressure from hundreds of activist employees, Twitter deplatforms Trump, a sitting US President, even though they themselves acknowledge that he didn’t violate the rules: https://t.co/60PplztV4k — Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2022

وفي الوقت نفسه، أوقف موقع التغريدات الأشهر “تويتر”، حساب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، في ظل خطوات متسارعة تتخذها إدارة تويتر.

تويتر يوقف حساب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ، المشرف على النشر في الصحافة والتليفزيون ، بسبب خرقه قواعد النشر ، أول قرار صحيح يتخذه ايلون ماسك ، إلى الأمام يا زعيم 🙂 — جمال سلطان (@GamalSultan1) December 13, 2022

https://twitter.com/scm_gov_eg

استقالة موظفين في تويتر

وأدت قرارات ماسك الأخيرة إلى استقالة العديد من موظفي تويتر، شملت المسؤولين الحبار، وكذلك المهندسين وصغار الموظفين.

وخلال الفترة الماضية، أعلن عدد من المدونين والمشاهير، إيقاف حساباتهم ومغادرة تويتر، والبحث عن منصات بديلة.

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حسابات ترامب أوقفت تحت ضغط

وقال ماسك على تويتر، اليوم: “تحت ضغط من مئات الموظفين الناشطين، قام موقع تويتر بإلغاء منصات دونالد ترامب، على الرغم من أنهم هم أنفسهم يعترفون بأنه لم ينتهك القواعد”.

وأوقف موقع تويتر، أمس، حساب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على النشر في الصحافة والتليفزيون في مصر.

وأوضح متابعون أن قرار تويتر بإيقاف الحساب، جاء بسبب خرقه قواعد النشر.