ماسك يغرد بشأن ترامب.. وإيقاف حساب رسمي عربي

تواصل – فريق التحرير:

غرد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم، عبر تويتر، تغريدة مثيرة للجدل، حول حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

Under pressure from hundreds of activist employees, Twitter deplatforms Trump, a sitting US President, even though they themselves acknowledge that he didn’t violate the rules: https://t.co/60PplztV4k

— Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2022