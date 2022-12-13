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«تقويم التعليم» تعلن توفر وظائف لعدد من التخصصات

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«تقويم التعليم» تعلن توفر وظائف لعدد من التخصصات

«تقويم التعليم» تعلن توفر وظائف لعدد من التخصصات

«تقويم التعليم» تعلن توفر وظائف لعدد من التخصصات
٠٢:٠٨:٥٢ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسميات الوظيفية :

– أخصائي عقود

– مدير إدارة الأمن و السلامة

– متعاون مقر اختبارات المحوسبة شرورة

– متعاون مقر اختبارات المحوسبة مهد الذهب

متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة نجران

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جازان

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة رفحاء

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جدة

– متعاون مقر اختبارات المحوسبة العلا

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الرياض

ووظائف أخرى متعددة.

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طريقة التقديم :

أوضحت الهيئة ، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 من ديسمبر 2022م.

رابط التقديم: ( هنا ).

عن هيئة تقويم التعليم والتدريب

هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

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