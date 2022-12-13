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12 شهراً إضافية.. «الشؤون البلدية» تحدد موعد انتهاء الفترة التصحيحية لنشاط بيع أسطوانات الغاز

12 شهراً إضافية.. «الشؤون البلدية» تحدد موعد انتهاء الفترة التصحيحية لنشاط بيع أسطوانات الغاز

12 شهراً إضافية.. «الشؤون البلدية» تحدد موعد انتهاء الفترة التصحيحية لنشاط بيع أسطوانات الغاز
٠٢:٠٣:٢٨ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تمديد الفترة التصحيحية في نشاط بيع أسطوانات الغاز.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه دعما للمستثمرين في نشاط بيع اسطوانات الغاز تم تمديد الفترة التصحيحية لمدة 12 شهرا من 12/5/1444 هـ حتى 15/5/1445 لتطبيق لائحة اشتراطات محلات بيع أسطوانات الغاز.

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وأضافت وزارة الشؤون البلدية: “تم وضع خطة تصحيحية لمدة 12 شهرا مقسمة على 3 مراحل” وهي:

1- اشتراطات إلزامية بعد 8 أشهر.

2- اشتراطات إلزامية بعد 10 أشهر.

3- اشتراطات إلزامية بعد 12 شهراً.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل المراحل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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