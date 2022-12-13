الأرصاد تتوقع أمطار رعدية على مكة ومناطق بالمملكة في هذه الأوقات

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها، يتوقع هطول الأمطار الرعدية على منطقة مكة المكرمة، وشمل التنبيه، أضم، والعرضيات، وبني يزيد، وقيا، وميسان.

يشمل نشاط الرياح السطحية

وذكر “الأرصاد” أن التأثيرات المصاحبة للحالة المطرية، تشمل نشاطا في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية.

ويبدأ الإنذار في الساعة الثانية عشرة ظهرا، اليوم الأربعاء، وينتهي في الثامنة مساء.

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حالات ماطرة على حائل والحدود الشمالية

وحذر “الأرصاد” من حالات مشابهة، على مناطق حائل، والمدينة المنورة، والرياض، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي.