«وقد يجمع الله الشتيتين».. إعادة عراقية إلى ذويها بعد فراق 14 عاما

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة المجتمعية بالعراق، أنها تمكنت من إعادة امرأة الى ذويها بعد فقدانها لأكثر من 14 عاما.

تعاني من فقدان الذاكرة

وقالت الشرطة العراقية، في بيان، إنها: “أسهمت بإعادة سناء عبد الستار البالغة من العمر 38 عاماً الى ذويها بعد فقدانها منهم لأكثر من 14 عاماً وهي تعاني من حالة فقدان للذاكرة بمحافظة كركوك”، حسب “السومرية”.

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الإعلان على الصفحات الإلكترونية

وأضاف بيان الشرطة أن: “عملية الإعادة جاءت بعد أن قامت الشرطة المجتمعية بالإعلان عن المرأة عبر صفحاتها الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سارع المتابعون الى مشاركة المنشور والذي اسهم بدوره بتعرف ذويها عليها، وقد تم تسليمهم إياها”.

زيارات دورية لمحل سكن العائدة

وتنظم الشرطة المجتمعية العراقية، حسب البيان، ضمن برنامج الرعاية اللاحقة، زيارات دورية لمحل سكنه المرأة التي عادت إلى أسرتها، للوقوف على أوضاعها وتقديم الدعم لها”.