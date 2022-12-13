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بعد انفراده بإدراة تويتر.. «ماسك» يعلن حل مجلس الثقة والأمان

بعد انفراده بإدراة تويتر.. «ماسك» يعلن حل مجلس الثقة والأمان

بعد انفراده بإدراة تويتر.. «ماسك» يعلن حل مجلس الثقة والأمان
٠١:١٧:٥٩ ص، الأربعاء، ٢٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تويتر، أمس، حل مجلس الثقة والأمان التابع للشركة مالكة تطبيقات التغريدات الأشهر.

وأرسلت إدارة تويتر، بريدا إلكترونيا، لأعضاء المجلس، أبلغتهم بالقرار، ويتكون المجلس المنحل من عدة مجموعات استشارية تضم خبراء تطوعوا بوقتهم لمعالجة قضايا بالغة الأهمية على المنصة.

ويختص المجلس بالأمان والمضايقات عبر الإنترنت، وحقوق الإنسان والرقمية، ومنع الانتحار والصحة العقلية، والاستغلال الجنسي للأطفال، حسب “العربية”.

ويضم أعضاء المجموعة شخصيات من منظمة GLAAD ومؤسسة حقوق الإنسان و Samaritans والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.

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موظفو تويتر يحتجون على قرارات ماسك

فقدت تويتر  ما يقرب من ثلثي موظفيها منذ أن تولى ماسك منصبه بها، بما في ذلك العديد من الموظفين الذين عملوا في مجال الثقة والأمان والمجالات ذات الصلة.

واستقال ثلاثة من أعضاء المجلس الأسبوع الماضي، احتجاجا على تغييرات المنصة الأخيرة، مستشهدين في بيان بأدلة قالوا إنها تظهر أن سلامة ورفاهية مستخدمي تويتر في تراجع.

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