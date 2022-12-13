هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق المرحلة الثانية من مبادرة «دوّر جهازك»

تواصل – واس:

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم المرحلة الثانية من مبادرة إعادة تدوير الأجهزة “دوّر جهازك” والموجهة للأفراد، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات والمخلفات الإلكترونية وتقليل الهدر المالي عبر إعادة تدوير الأجهزة.

وتعمل المبادرة على تعزيز المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التكافل لتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على الخدمات التقنية من خلال هذه المبادرة، حيث تستمر حتى نهاية يناير 2023.

تخصيص موقع إلكتروني للمبادرة

وأوضحت أنها خصصت موقعًا إلكترونيًا يوضح آلية تسليم الأجهزة، وأنواع الأجهزة التي تستهدفها، حيث تشمل أجهزة الهاتف الثابت والهواتف المتنقلة والأجهزة اللوحية والمودم والطابعات والحاسب الآلي المكتبي والمحمول، مشيرةً إلى أن التدوير يشمل مسارين.

مسارين للمبادرة.. والتبرع للأسر المحتاجة

يختص المسار الأول بأجهزة الحاسب الآلي لإتلافها والتبرع بإيراد المواد الأولية الناتجة عنها، أو إصلاحها والتبرع بها للأسر المحتاجة مع التأكيد على مسح بياناتها كافة بما لا يتيح أي احتمالية لاسترجاع البيانات أو إمكانية استخدامها.

أما المسار الثاني فهو يختص ببقية الأجهزة الأخرى حيث سيتم إتلافها من خلال الوسائل المخصصة وتحويلها إلى مواد أولية والتبرع بإيراداتها للأسر المحتاجة، مؤكدةً التزامها بحماية المستخدمين وحفظ خصوصية بياناتهم.

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36 ألف جهاز بقيمة مليون ريال

يذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أطلقت المرحلة الأولى الموجهة لقطاع الأعمال بتاريخ 19 سبتمبر 2022 لتستمر حتى نهاية يناير 2023، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات “موان” والقطاع الخاص.

وبلغت عدد الأجهزة المتبرع بها حتى الآن أكثر من 36 ألف جهاز، بما يبلغ قيمته حوالي مليون ريال، في خطوة للحد من المخلفات الناتجة عن الأجهزة، والمساهمة في خفض التكاليف المستقبلية للمواد الخام والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية وتحقيق الاستدامة وفق مبدأ الاقتصاد الدائري، استمرارًا لجهود الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع المسؤولية الاجتماعية لمستخدمي الأجهزة ولإيمانها بدورها الفعال في تحقيق مستهدفات المملكة لمستقبل رقمي مستدام.