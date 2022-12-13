بعد ساعات من ضبط 13 مخالفًا.. الإطاحة بـ 4 مخالفين آخرين لنظام البيئة

تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق مكة المكرمة، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية، (4) مخالفين لنظام البيئة، (3) مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (4) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

وقبل ساعات أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة، 12 مواطنًا، ومواطن خليجي، ارتكبوا مخالفات رعي 383 متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن.

«الأمن البيئي» يضبط 7 مقيمين بمكة لقيامهم بهذه المخالفة

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.