إيران تعتقل 70 صحفيا خلال الاحتجاجات بينهم نساء.. وقطع الإنترنت مستمر

تواصل – فريق التحرير:

قالت لجنة متابعة أوضاع الصحفيين المعتقلين التابعة لنقابة الصحفيين الإيرانية، إن سلطات النظام الإيراني اعتقلت 70 صحفيا، بينهم نساء، منذ بداية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، وبناء على تقارير رسمية وغير رسمية، تم الإفراج عن نصفهم تقريبا بكفالة.

35 صحفيا رهن الاعتقال

وأعلنت اللجنة أنه إضافة إلى هذه الاعتقالات فقد تم “استدعاء” العديد من الصحفيين أيضا، فيما لا يزال نحو 35 صحفيا رهن الاعتقال.

ومن بين الأسماء التي شملها التقرير، علي خطيب زاده، الصحفي في وكالة أنباء “موكريان” الذي اعتقل في 20 من سبتمبر الماضي، بمدينة سقز غربي إيران.

وكذلك المصورة الصحفية يلدا معيري، التي تم اعتقالها أثناء عملها الإعلامي، في 21 من سبتمبر، الماضي في طهران، وتم نقلها إلى سجن قرجك ورامين.

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النظام الإيراني يقطع الإنترنت عن المواطنين

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فإن انقطاع الإنترنت مستمر في طهران وعدد من المدن الإيرانية الأخرى، ولا يزال المواطنون يواجهون مشاكل في الوصول إلى الشبكة العالمية.

ومن جانبه، اعتبر الناشط السياسي الإصلاحي الإيراني، حميد رضا جلائي بور، أن الاحتجاجات الجارية: “لم تدخل بعد في مرحلة الثورة”.

وأضاف: “من مؤشرات مرحلة الثورة هي أن النظام يفقد السيطرة على الأوضاع، ليس لدينا مثل هذا الوضع، في هذه الأيام التسعين، تمكن النظام من السيطرة رغم وفاة مئات الأشخاص”.

مقاطع فيديو تظهر استمرار المظاهرات

وتواصلت مقاطع الفيديو يتداولها النشطاء والمتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر استمرار الاحتجاجات، ليلا ونهارا، في العاصمة الإيرانية طهران، وبقية المدن والمحافظات.

ونشرت مجالس اتحادات الطلاب في ‎إيران، أمس، مقاطع تظهر طلاب كلية الآداب بجامعة “العلامة” وهم يتجمعون اليوم الاثنين 12 ديسمبر احتجاجا على تعليق وحظر دخول الطلاب ويرددون هتافات مثل: “عصيان ونشاط ونضال من أجل المساواة، و”العامل، الطالب، الوحدة الوحدة”، و”المرأة، الحياة، الحرية”.