ارتفاع الأسهم الأوروبية لأكثر من أسبوع بدعم بيانات التضخُّم الأمريكية

تواصل- واس:

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، بعد بيانات جاءت دون المتوقع للتضخُّم في الولايات المتحدة عزَّزت التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي سيقلص وتيرة رفع أسعار الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 %، مقتفياً أثر المكاسب الكبيرة التي سجلتها الأسواق العالمية بعد تقرير لوزارة العمل الأمريكية أظهر ارتفاع أسعار المستهلكين 7.1 على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ ديسمبر كانون الأول 2021م.

ويمثِّل أحدث تقرير للتضخُّم آخر البيانات المهمة قبل القرار المرتقب غداً للمركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، وجاءت القراءة بعد ارتفاع بأقل من المتوقع في أسعار المستهلكين في أكتوبر.

وأكدت بيانات نهائية أن أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت 11.3 % على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني ، وارتفعت الأسعار 11.6 % في أكتوبر.

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وزاد المؤشر داكس الألماني 1.3 % ،بينما زاد مؤشر شركات التكنولوجيا الشديدة التأثُّر بأسعار الفائدة 3.3 % وجاءت في الصدارة.

وصعد مؤشر البنوك 1.4%، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع.