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استشاري يوضح أسباب الشعور بالدوار والدوخة
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استشاري يوضح أسباب الشعور بالدوار والدوخة

استشاري يوضح أسباب الشعور بالدوار والدوخة

استشاري يوضح أسباب الشعور بالدوار والدوخة
١١:١٤:٤٠ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة القلق والالتهابات وتسببها في الشعور بالدوار.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن القلق من أشهر أسباب الدوخة، وكذلك التهاب الأذن الداخلية BPPV”.

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وفي وقت سابق، حدد د. عمرو مؤمنة استشاري مخ وأعصاب أسباب الشعور بالدوخة والدوار، مؤكدا أن كل دوخة ليس سببها جلطه بالمخ.

وقال د. عمرو مؤمنة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن أسباب الدوخة كثيرة ومنها:
– أمراض المخ والأعصاب

– أمراض القلب

– مشاكل السكر

– مشاكل الأذن

– نسبة الأملاح

– ضغط دم

– علاجات دوائية

– التهابات
وغيرها

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الكلمات الدلالية:
التهاب الأذن الوسطى الدوار الدوخة القلق خالد النمر

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