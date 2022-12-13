استشاري يوضح أسباب الشعور بالدوار والدوخة

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة القلق والالتهابات وتسببها في الشعور بالدوار.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن القلق من أشهر أسباب الدوخة، وكذلك التهاب الأذن الداخلية BPPV”.

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وفي وقت سابق، حدد د. عمرو مؤمنة استشاري مخ وأعصاب أسباب الشعور بالدوخة والدوار، مؤكدا أن كل دوخة ليس سببها جلطه بالمخ.