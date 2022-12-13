استشاري يوضح أسباب الشعور بالدوار والدوخة
تواصل – فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة القلق والالتهابات وتسببها في الشعور بالدوار.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن القلق من أشهر أسباب الدوخة، وكذلك التهاب الأذن الداخلية BPPV”.
اقرأ أيضا:
«القلب ليس من أسبابها».. استشاري يوضح سبب الشعور بالدوخة والدوران
وفي وقت سابق، حدد د. عمرو مؤمنة استشاري مخ وأعصاب أسباب الشعور بالدوخة والدوار، مؤكدا أن كل دوخة ليس سببها جلطه بالمخ.
وقال د. عمرو مؤمنة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن أسباب الدوخة كثيرة ومنها:
– أمراض القلب
– مشاكل السكر
– مشاكل الأذن
– نسبة الأملاح
– ضغط دم
– علاجات دوائية
– التهابات
وغيرها
اقرأ أيضا:
هل تعاني من الدوخة والغثيان أثناء السفر؟.. 9 نصائح لتفادي الأعراض
القلق من أشهر أسباب الدوخة
وكذلك التهاب الأذن الداخلية BPPV
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) December 13, 2022