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تعذيب حتى الموت.. هذا ما فعلته مليشيا الحوثي بمختطف قسريا
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تعذيب حتى الموت.. هذا ما فعلته مليشيا الحوثي بمختطف قسريا

تعذيب حتى الموت.. هذا ما فعلته مليشيا الحوثي بمختطف قسريا

تعذيب حتى الموت.. هذا ما فعلته مليشيا الحوثي بمختطف قسريا
١١:٣٧:١١ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن د. عمر السامعي، المختطف في سجون الحوثي منذ العام 2018م قتل تحت التعذيب في أحد سجون الميليشيات الحوثية بصنعاء.

توفي منذ سنتين والحوثي تتكتم

وكشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى 48 بصنعاء، أن السامعي توفي في يوم 20 من نوفمبر في العام 2020، فيما ظلت جماعة الحوثي تتكتم على خبر وفاته منذ سنتين وتراوغ أسرته بأنه بخير.

وأشارت الشبكة الحقوقية أنه خلال هذه المدة ظل المشرف الحوثي على السجن يطلب من أهالي الضحية مصاريف لـ ولدهم عمر فيما كان قد توفي منذ سنتين جراء التعذيب بالصعق عمر الكهربائي، حسب مواقع يمنية.

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عمليات تعذيب في سجون الحوثي 

وتشهد سجون ميليشيا الحوثي عمليات تعذيب مروعة بحق المختطفين في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وقضى العديد من المختطفين جراء عمليات التعذيب، وفقا لتقارير حقوقية محلية ودولية عدة.

وكشفت إحصائية حكومية في وقت سابق، عن مقتل نحو 300 مختطف ومخفي قسرا تحت التعذيب في سجون الحوثي.

من جانبها، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق جريمة مقتل السامعي، ودعت المجتمع الدولي لفتح تحقيق شفاف في تصفية أغلب المختطفين في سجون الميليشيات الحوثية.

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أخبار اليمن تعذيب حتى الموت مقتل معتقل في سجون الحوثي مليشيا الحوثي

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