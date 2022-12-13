تصل لـ 10 ملايين ريال.. ننشر جدول غرامة رمي النفايات في الطرقات ومن نوافذ المركبات

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اعتمد قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية، إطاراً تنظيمياً جديداً من خلال جدول تصنيف لمخالفات نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، الذي يعمل عليها المركز الوطني، مع إيقاع الغرامة على المخالفين، و الذي صنفها لـ 5 تصنيفات:

– منخفض جداً.

– منخفض.

– متوسط.

– مرتفع.

– مرتفع جداً.

ونرصد لكم بحسب الجدول الذي نشرته – عكاظ- أهم النقاط في هذا الجدول كالتالي:

– تتم إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء.

– تتولى لجان النظر في المخالفات إيقاع العقوبات التي لا تزيد غرامتها على 10 ملايين ريال، أو التي تتضمن تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو إلغاء الرخصة.

– تتولى الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة النفايات ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على منتجي النفايات المرخصين من الجهة المختصة وفق الأنظمة واللوائح وتقدير الغرامة والعقوبات الإجرائية على هذه المخالفات.

-تشمل الجهات المختصة وزارة الشؤون البلدية والقروية (إدارة النفايات البلدية الصلبة تشغيلياً)، وزارة الصحة (إدارة نفايات الرعاية الصحية تشغيلياً)، ووزارة الصناعة (إدارة النفايات الصناعية تشغيلياً) وما في حكمها. ​​

– قدر النظام مخالفة نقل النفايات الخطرة أو إدارتها خلافاً للرخصة الصادرة من المركز مخالفة الحد الأدنى 1.000.000 والحد الأعلى 10.000.000 ريال وإلغاء الرخصة أو التصريح.

– حدد النظام عقوبة نبش حاويات النفايات وبعثرة محتوياتها واستخراج النفايات القابلة لإعادة التدوير للأفراد غرامتها ألف ريال والحد الأعلى 10 آلاف.

– غرامة عدم إزالة نفايات الهدم والبناء الناتجة عن أعمال الترميم أو البناء أو الهدم للأفراد غرامتها 5.000 ريال الحد الأدنى والحد الأعلى 20.000 ريال.

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– غرامة التخلص من النفايات السكنية ذات الأحجام الكبيرة كالمفارش وقطع الأثاث وما شابهها في الأماكن غير المخصصة لها وفي الأوقات غير المخصصة للمناطق للأفراد: 500 الحد الأدنى وعقوبتها الأعلى 1000 ريال.

– غرامة التخلص من النفايات في مجاري السيول والأودية، أو الآبار أو الشواطئ، أو في شبكات الصرف الصحي، أو شبكات تصريف مياه الأمطار عقوبتها على الأفراد 500 والحد الأعلى 20 ألفاً، وعقوبتها على المنشأة كحد أدنى 100.000 والأعلى 1.000.000.

– غرامة قيام الأفراد برمي النفايات أثناء المشي أو من خلال نوافذ المركبات أو المباني للأفراد 200 ريال الحد الأدنى و 1000 ريال للحد الأعلى.