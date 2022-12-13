فتح باب التوظيف في أحد برامج رؤية المملكة 2030.. رابط التقديم

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أعلن مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مساعد / مساعد أول – الإستراتيجية والتخطيط:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى من التعليم: درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو الهندسة أو أي مجال معادل.

درجة الماجستير زائد.

الحد الأدنى من الخبرة: أكثر من 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة ، بما في ذلك الشركات الاستشارية ، أمر لا بد منه ويفضل أن تكون خبرة كيان حكومي.

مدير – الإستراتيجية والتخطيط:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى من التعليم: درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو الهندسة أو أي مجال معادل.

درجة الماجستير زائد.

الحد الأدنى من الخبرة: 13 عامًا من الخبرة ذات الصلة ، بما في ذلك الشركات الاستشارية أمر لا بد منه ويفضل أن يكون خبرة في الكيانات الحكومية.

عن المكتب:

تم إنشاء مكتب الإدارة الاستراتيجية في شهر نوفمبر 2017م، ليكون الذراع التنفيذي للجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث يُعنى بتمكين تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال القيام بدوره الحيوي كمركز حكومة فعّال يوحّد الجهود بين برامج تحقيق الرؤية بما يضمن شمولية الخطط التنفيذية للبرامج وانسجامها وتكاملها مع بعضها البعض، ويقود ويشرف على الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية المرتبطة بالرؤية ومواءمتها

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المكتب، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف؛ وذلك بدءاً من تاريخ 13 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).