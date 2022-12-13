الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة في جامعة حكومية.. إليك رابط التقديم
«صفقات قذرة».. وزير الخارجية البريطاني يعلق على اتفاقات روسيا وإيران
استشاري يوضح أسباب الشعور بالدوار والدوخة
تصل لـ 10 ملايين ريال.. ننشر جدول غرامة رمي النفايات في الطرقات ومن نوافذ المركبات
أمطار غزيرة وسيول شرق المدينة المنورة (فيديو)
وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان العلاقات الثنائية ويوقعان خطة التعاون الدفاعي بين البلدين

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف شاغرة في جامعة حكومية.. إليك رابط التقديم

وظائف شاغرة في جامعة حكومية.. إليك رابط التقديم

وظائف شاغرة في جامعة حكومية.. إليك رابط التقديم
١١:٢٣:١٣ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عبر حسابها على موقع التوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات للعمل في الشرقية.

اقرأ أيضًا:

مستشفى القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. المسميات ورابط التقديم

وفيما يلي التفاصيل والشروط:

المسميات الوظيفية:

معاون إدارة

الوصف الوظيفي

مساعد الإدارة هو برنامج تطوير أداء المسار الأول الذي يوفر الفرصة لاكتساب المعرفة وبناء المعرفة العميقة في مختلف جوانب عمليات القسم المعين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن . لتكون ناجحًا في هذا المنصب ، ستكون مبتدئًا وقادرًا على تقديم أفكار إبداعية رائعة وإظهار اهتمام مذهل بالتفاصيل.

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة بـ «الحرس الوطني».. إليك الشروط وطريقة التقديم

المؤهلات والخبرة:

-درجة البكالوريوس بحد أدنى 2.75 / 4.0 معدل تراكمي
-الخبرة المطلوبة غير متاح
-مهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية والتواصل.
-إتقان ممتاز لأدوات MS Office (Word و PowerPoint و Excel و Outlook وما إلى ذلك)
-قدرة تحليلية قوية

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حملة البكالوريوس وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم

لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة في مشروع مدينة نيوم

١٢:٢٥ ص، السبت، ٠٥ يونيو ٢٠٢١
«شرطة حائل» تعلن عن توفر وظيفة عمدة شاغرة.. تعرف على الشروط 

«شرطة حائل» تعلن عن توفر وظيفة عمدة شاغرة.. تعرف على الشروط 

٠١:٤٨ م، الأربعاء، ١٠ أكتوبر ٢٠١٨
صحة القصيم: وظائف شاغرة ببرامج التشغيل الذاتي

صحة القصيم: وظائف شاغرة ببرامج التشغيل الذاتي

٠٤:٢٧ م، الخميس، ٠٦ ديسمبر ٢٠١٢
وظائف شاغرة لمعلمي التربية الخاصة في مركز “سلطان للخدمات المساندة”

وظائف شاغرة لمعلمي التربية الخاصة في مركز “سلطان للخدمات المساندة”

٠٨:٤٧ ص، السبت، ١٨ مايو ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *