وظائف شاغرة في جامعة حكومية.. إليك رابط التقديم

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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عبر حسابها على موقع التوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات للعمل في الشرقية.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط:

المسميات الوظيفية:

معاون إدارة

الوصف الوظيفي

مساعد الإدارة هو برنامج تطوير أداء المسار الأول الذي يوفر الفرصة لاكتساب المعرفة وبناء المعرفة العميقة في مختلف جوانب عمليات القسم المعين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن . لتكون ناجحًا في هذا المنصب ، ستكون مبتدئًا وقادرًا على تقديم أفكار إبداعية رائعة وإظهار اهتمام مذهل بالتفاصيل.

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المؤهلات والخبرة:

-درجة البكالوريوس بحد أدنى 2.75 / 4.0 معدل تراكمي

-الخبرة المطلوبة غير متاح

-مهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية والتواصل.

-إتقان ممتاز لأدوات MS Office (Word و PowerPoint و Excel و Outlook وما إلى ذلك)

-قدرة تحليلية قوية

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).