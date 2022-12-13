«صفقات قذرة».. وزير الخارجية البريطاني يعلق على اتفاقات روسيا وإيران

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تعهد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم، بمحاسبة ما أسماه “التحالف اليائس” بين روسيا وإيران، معتبرا أنه يهدد الأمن العالمي.

عقويات بريطانية على شخصيات من روسيا وإيران

ووصف الوزير البريطاني اتفاقات روسيا وإيران بأنها “صفقات قذرة”، وقال كليفرلي، عبر “تويتر”: “إن الصفقات القذرة بين إيران وروسيا تهدد الأمن العالمي.. نحن نحاسب تحالفهم اليائس”.

وأضاف كليفرلي، في تغريدته: “فرضت بريطانيا للتو عقوبات على شخصيات روسية وإيرانية رفيعة المستوى ردًا على الضربات المقيتة ضد أهداف مدنية”.

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معاقبة 12 شخصية عسكرية روسية

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 12 قائدا عسكريا روسيا متورطين في ضربات صاروخية استهدفت مدنا أوكرانية، وكذلك على رجال أعمال إيرانيين متورطين في إنتاج وتوريد طائرات مسيرة عسكرية استخدمت في الهجمات.

وقالت أوكرانيا، أمس الاثنين، إن الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة الروسية قصفت أهدافا في شرق أوكرانيا وجنوبها، حسب “العربية”.

فيما أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في وقت سابق، أن عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني ستتم الموافقة عليها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين.

وطالبت وزيرة خارجية السويد السابقة إدانتها إعدام مجيد رضا رهنورد، مشددة على ضرورة وسرعة إعلان الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية، وإلغاء إقامة المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم الذين يعيشون في الخارج.