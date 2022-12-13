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أوروبا ترسل أكثر من 1000 مولد كهربائي لإنقاذ مستشفيات أوكرانيا من الظلام
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أوروبا ترسل أكثر من 1000 مولد كهربائي لإنقاذ مستشفيات أوكرانيا من الظلام

أوروبا ترسل أكثر من 1000 مولد كهربائي لإنقاذ مستشفيات أوكرانيا من الظلام

أوروبا ترسل أكثر من 1000 مولد كهربائي لإنقاذ مستشفيات أوكرانيا من الظلام
١٠:١٧:٢٥ م، الثلاثاء، ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي أرسل 40 مولدا كبيرا إلى أوكرانيا لتشغيل المستشفيات في البلاد وإمدادها بالطاقة.

وقالت فون دير لاين، في مؤتمر دولي بباريس لجمع المساعدات لأوكرانيا، إن هذا يأتي “لضمان إمداد 30 مستشفى في دونيتسك ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا وميكولايف وخيرسون، بالطاقة”.

وأفاد بيان صادر عن المفوضية بأنه قد تم أيضا إرسال 100 مولد أصغر من فرنسا و19 من سلوفاكيا و23 من ألمانيا و52 محولا من ليتوانيا وأربعة من أنظمة للطاقة في حالات الطوارئ من بولندا.

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ويأتي ذلك بالإضافة إلى 800 مولد كهربائي تم إرساله إلى أوكرانيا منذ اندلاع الغزو الروسي، بحسب ما قالته فون دير لاين في المؤتمر.
وقالت المفوضية إن الإمدادات تم توجيهها من خلال آلية الحماية المدنية الخاصة بالتكتل، وهي منصة للتنسيق وتقاسم موارد الطوارئ.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا المفوضية الأوروبية مستشفيات أوكرانيا مولدات كهرباء

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