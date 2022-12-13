الأردن: تحميل الطالب سعر الكتاب المدرسي في هذه الحالة

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أعلن مسؤول بوزارة التعليم الأردنية، أن الطالب سيتحمل سعر الكتاب المدرسي عند إعادته إلى الوزارة غير صالح.

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استرداد الكتب المدرسية

وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، الثلاثاء، إن قرار استرداد الكتب المدرسية سيوفر نحو 40 في المائة من كلفة طباعة الكتب سنويًا.

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تحميل الطالب فيمة الكتاب المدرسي

وأضاف في تصريح نقلته وكالة “عمون” الأردنية، أنه “سيتم تحميل الطلبة سعر الكتاب في حال تسليمه غير صالح لإعادة الاستخدام”، مبينًا أن طباعة الكتب المدرسية تكلف الوزارة 30 مليون دينار سنويًا.

وأشار كنانة إلى وجود “عملية تقييم للكتب المستلمة من الطلبة للتأكد من صلاحيتها لإعادة الاستخدام”.