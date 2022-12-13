تنبيه هام من «الغذاء والدواء» الأمريكية قبل إجراء جراحات الليزك

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أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قائمة إرشادات بخصوص جراحة الليزك – لتصحيح البصر-، والتي تثير الجدل بين خبراء العيون.

يأتي ذلك بعد تلقي شكاوى من أشخاص خضعوا للجراحة، بأنهم لم يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر المرتبطة بالجراحة، حسبما ذكرت إدارة الغذاء والدواء عبر موقعها على الإنترنت.

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قائمة مراجعة القرار

وتنص إرشادات إدارة الغذاء والدواء على أن المرضى الذين يفكرون في جراحة الليزك يجب أن يحصلوا على “قائمة مراجعة القرار” التي تصف الإجراء.

وقالت إن المرضى يجب أن يتلقوا أيضًا قائمة بالآثار الجانبية المحتملة، التي قد تشمل جفاف العين، وصعوبة القيادة ليلاً، والرؤية المزدوجة، ورؤية الهالات حول الأشياء، وفي بعض الحالات ألم العين المستمر، والحاجة إلى ارتداء النظارة.

فوائد ومخاطر الليزك

وقدمت إدارة الغذاء والدواء في يوليو مسودة المبادئ التوجيهية: “من المهم للأشخاص الذين يفكرون في استخدام الليزك أن يكون لديهم معلومات واضحة ومفهومة عن فوائد ومخاطر الجراحة للمساعدة في اتخاذ قراراتهم بشأن ما إذا كانوا سيحصلون على الليزك أم لا”.

وأضافت، وفق صحيفة “نيويورك بوست”: “تهدف هذه التوصيات، عند الانتهاء منها، إلى المساعدة في ضمان مشاركة الأطباء ويمكن للمرضى فهم المعلومات حول فوائد ومخاطر أجهزة الليزك”.

علاوة على ذلك، تابعت: “تهدف هذه المعلومات إلى تعزيز، وليس استبدال، مناقشة الطبيب والمريض لفوائد ومخاطر الليزك التي قد تتعلق بشكل فريد بالمرضى”.

وتستغرق عملية الليزك أقل من 30 دقيقة. والغرض منه هو تصحيح مشاكل الرؤية مثل قصر النظر وطول النظر واللابؤرية. ووففقًا لإدارة الغذاء والدواء، فإن الهدف هو تقليل اعتماد الشخص على النظارات والعدسات اللاصقة.

وقال خبراء الرعاية الصحية، إن العملية الجراحية تستخدم نوعًا من الليزر لتغيير شكل القرنية بشكل دائم، وهو غطاء الجزء الأمامي من العين الذي يعاني من انكسار الضوء.

وقال أحد جراحي العيون من نيويورك لشبكة “فوكس نيوز ديجيتال”، إنه “إجراء مجزٍ للغاية، لأنه يحسن بشكل كبير نوعية الحياة ويقلل من خطر حدوث مضاعفات متعلقة بالعدسات اللاصقة”.

قالت الدكتورة كيرا مانوسيس، دكتوراه في الطب، جراح القرنية في مستشفى نيويورك للعيون والأذن في نظام ماونت سيناي الصحي بنيويورك، إن جراحة الليزك موجودة منذ أكثر من 25 عامًا.

وأضافت أن عيادتها تزود المرضى باستمارة موافقة متعددة الصفحات وفيديو لمشاهدته قبل إجراء العملية، للتأكد من أن المريض يتخذ قرارًا مستنيرًا.

وأوضحت: “خلال هذا الوقت تعلمنا الكثير عن المخاطر ولكن أيضًا الفوائد الهائلة لتصحيح الرؤية بالليزر مقارنةً بالعدسات اللاصقة الزائدة والالتهابات المرتبطة بالعدسات اللاصقة. يتعين على الجراحين أن يعملوا بشكل أفضل في فحص المرضى الذين قد لا يكونون مرشحين ولديهم آثار جانبية محتملة، مثل أولئك الذين يعانون من جفاف العين الكامن حتى قبل عملية الليزك”.

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مستوى منخفض جدًا من المخاطر

وعلى الرغم من أن تقرير إدارة الغذاء والدواء أثار بعض الجدل بين أطباء العيون – حيث دعا البعض إلى سحب مسودة التوصيات – قالت مانوسيس: “إن مراجعة إدارة الغذاء والدواء توضح مستوى منخفض جدًا من المخاطر ومعدل مضاعفات الليزك، ولكن النسبة الصغيرة من المرضى يعانون لا يمكن التغاضي عن الآثار الجانبية بعد الجراحة”.

وأضافت: “كما هو الحال مع أي تدخل جراحي آخر في كل مجال، لا يوجد إجراء خالي من المخاطر، وهذا يحتاج إلى أن يكون واضحًا لمرضانا وعامة الناس. يجب تحديد المخاطر بوضوح في نموذج الموافقة- ويجب إجراء مناقشة مناسبة”.

وأثيرت مخاوف بشأن إبلاغ المريض بمخاطر الليزك منذ أكثر من عقد، وفقًا لموقع إدارة الغذاء والدواء. قالت إنها أصدرت خطابًا إلى أخصائيي العناية بالعيون في مايو 2009، تقدم فيه معلومات بشأن الترويج والإعلان عن الليزر المعتمد من إدارة الغذاء والدواء والمستخدم أثناء الليزك.

وأوضحت، منذ ذلك الحين، أنها تلقت شكاوى إضافية من أن أخصائيي العناية بالعيون فشلوا في إبلاغ المرضى بالمؤشرات والمخاطر والقيود المرتبطة بإجراءات الليزك.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء إلى أنها بعثت برسالة أخرى في عام 2011 لتذكير اختصاصيي العناية بالعيون بمسؤوليتهم القانونية عن توفير معلومات متوازنة لمرضاهم.

وجمعت بيانات حول الآثار الجانبية التي عانى منها المرضى بعد الجراحة – لكنها أقرت أيضًا أن أكثر من 95 في المائة من المشاركين في إحدى الدراسات قالوا إنهم راضون عن رؤيتهم بعد جراحة الليزك.

الآثار الجانبية المحتملة

واقترحت مسودة المبادئ التوجيهية لشهر يوليو إبلاغ المرضى بالآثار الجانبية المحتملة، وشمل ذلك احتمال تعرض ما يصل إلى 27 في المائة من المرضى لأعراض جفاف العين بعد ستة أشهر من الجراحة. قد يعاني ما يقرب من 41 في المائة من المرضى من أعراض بصرية مثل الوهج والهالات والنجوم النجمية والصور المزدوجة (مع النظارات والعدسات اللاصقة أو بدونها)؛ حوالي 4 في المائة من المرضى قد يعانون من أعراض “شديدة” أو “شديدة” المزعجة؛ وحوالي 2 في المائة قد يواجهون “صعوبة كبيرة” أو لم يعد بإمكانهم أداء الأنشطة المعتادة.